La DGT confirma el importante cambio en los exámenes del carnet de conducir a partir de 2026: el teórico ya no será pregunta y respuesta

Sacarse el carnet de conducir es, para muchas personas, uno de los grandes pasos hacia la independencia. Actualmente, este proceso incluye dos exámenes obligatorios: uno teórico, basado en preguntas tipo test, y otro práctico, que evalúa la capacidad de conducción en situaciones reales. El test teórico tradicional consiste en una batería de 30 preguntas con múltiples respuestas, de las cuales solo se pueden fallar tres.

Pero todo esto cambiará muy pronto. La Dirección General de Tráfico (DGT) anuncia un giro importante en este proceso. A partir de 2026, el examen teórico dejará atrás el formato de "pregunta y respuesta" para dar paso a una prueba más visual y práctica, centrada en la percepción del riesgo al volante.

Este es el cambio que la DGT introducirá pronto

YA NO HABRÁ UNA SIMPLE LISTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS: ASÍ SERÁ EL CAMBIO

Este importante cambio lo confirma el propio director de la DGT, Pere Navarro, durante una entrevista en el programa El Intermedio, de La Sexta. Allí, Navarro desvela que el examen teórico “dejará de ser una simple lista de preguntas y respuestas”, para incorporar vídeos que muestren situaciones reales de tráfico.

El objetivo, según explica, es medir la capacidad del aspirante para detectar riesgos, anticiparse a posibles accidentes y tomar decisiones con criterio. “Queremos saber cómo reacciona un futuro conductor cuando ve una situación potencialmente peligrosa. Ya no se trata solo de memorizar, sino de demostrar que se entiende el entorno de conducción”, afirma el responsable del organismo.

Este cambio se enmarca en una estrategia más amplia para modernizar la formación vial en España. Desde hace años, la DGT pone el foco en la formación emocional y práctica, en lugar de limitarse al conocimiento teórico de normas y señales.

Con esta nueva modalidad, los alumnos se enfrentarán a vídeos breves grabados desde el punto de vista del conductor. En ellos, tendrán que identificar peligros, decidir si hay que frenar, reducir velocidad o extremar precauciones, y demostrar su nivel de percepción y análisis.

EL EJEMPLO DE OTROS PAÍSES EUROPEOS QUE YA USAN ESTE MODELO

Navarro destaca que otros países europeos ya aplican modelos similares, con muy buenos resultados. El objetivo final no es otro que reducir la siniestralidad en carretera, un reto que sigue siendo prioritario para la DGT.

El anuncio ha generado todo tipo de reacciones. Algunos jóvenes aplauden la medida porque consideran que el actual test tipo test no refleja lo que implica realmente conducir. “Me aprendí las preguntas de memoria y aprobé. Pero al subirme al coche, me di cuenta de que no estaba preparado para lo que pasa ahí fuera”, comenta Andrés, de 23 años, que se sacó el carnet el año pasado.

Por su parte, varias autoescuelas han mostrado su apoyo a la medida, aunque reconocen que necesitarán tiempo y recursos para adaptarse. A fin de cuentas, el modelo actual lleva muchos años vigente, y esto hace que haya que pasar por un proceso para cambiar lo que estos centros enseñan.

Aunque no hay una fecha concreta, la DGT prevé que este nuevo formato se aplique a partir de 2026. Durante este tiempo, se desarrollarán los contenidos audiovisuales, se testará la eficacia del nuevo modelo y se formará a los profesionales encargados de aplicarlo.

El cambio no solo afecta a los exámenes. La intención es también modificar los temarios y el enfoque pedagógico, incluyendo aspectos como el respeto a los ciclistas, el uso del móvil al volante, la convivencia con los patinetes eléctricos y, sobre todo, la capacidad para mantener la calma en situaciones complejas.

Esta modificación hará que las autoescuelas tengan que cambiar

Esta transformación del examen teórico refleja un mensaje claro por parte de la DGT: conducir no es solo saberse el código de circulación, sino también tener reflejos, sentido común y una buena percepción del entorno.

“Estamos hablando de salvar vidas. Y eso empieza desde el primer día que una persona se sube a un coche con intención de conducir”, concluye Pere Navarro.

Así que, si estás pensando en sacarte el carnet dentro de unos años, prepárate para un examen que va mucho más allá del clásico test. La DGT quiere conductores más preparados, más atentos y más conscientes de los riesgos reales en la carretera. Y con esta medida, da un paso firme en esa dirección.