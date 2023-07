Buenas notas en casco y cinturón

El cumplimiento de los límites de velocidad es bajo en las carreteras convencionales y alto en las autovías

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado los resultados del Proyecto Baseline, un programa europeo de seguridad vial en el que participa España junto a otros estados de la Unión Europea, cuyo objetivo es hacer un seguimiento de los progresos en seguridad vial en un total de 18 países.

Con este propósito, el proyecto analiza hasta ocho indicadores fundamentales en seguridad vial sobre el comportamiento de los conductores, de los acompañantes y de los ciclistas, los vehículos, las infraestructuras y la atención después de un accidente. “Lo que no se mide no se puede mejorar. Y sin datos no hay políticas de Seguridad Vial. Los datos permiten saber si estamos mejorando”, ha destacado Pere Navarro, director general de Tráfico, sobre la importancia de estos resultados.

“Este proyecto es el mayor esfuerzo realizado por Europa en el campo de la recopilación y análisis de datos para los indicadores de seguridad vial, se ha desarrollado entre los años 2020 y 2022. Entre sus objetivos, destacan el de apoyar a los países en la recogida y envío armonizado de indicadores clave de rendimiento, de acuerdo con metodologías comunes, y potenciar las capacidades de aquellos países que nunca antes habían realizado este tipo de trabajo”, explica Sheila Ferrer, jefa del Área de Sistemas de Información del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) de la DGT, representante de España en el programa.

Comparativa

Los resultados de este programa ponen de manifiesto que España mantiene niveles medios–altos en el uso del cinturón de seguridad y del casco y en el cumplimiento de los límites de velocidad en autovías y autopistas, y que debe mejorar en otros indicadores como el consumo de alcohol, las distracciones al volante y el cumplimiento de los límites de velocidad en carreteras convencionales.

Velocidad

Respecto a la velocidad, el estudio ha medido la velocidad en situaciones de baja intensidad de tráfico y buen tiempo atmosférico, en tramos rectos y sin elementos visibles de vigilancia (condiciones de flujo libre). El cumplimiento del límite de velocidad en las carreteras convencionales en España es del 43% por parte de los turismos, “un nivel bajo en comparación con otros países europeos con límite 90 km/h en estas vías”, explica Ferrer.

El cumplimiento en autopistas se sitúa en niveles intermedios (51%), y en autovías el cumplimiento es del 63%, por encima de otros países con el mismo límite. En ciudad, en las vías de 50 km/h, el nivel de cumplimiento de la velocidad por parte de los conductores de turismos es de un 65%, el tercer valor más alto de los trece países con el mismo límite. En las calles con límite 30 km/h, el nivel de cumplimiento es del 32%, el valor más alto de los tres países para los que se dispone de datos. Cabe destacar que la velocidad media de los turismos en las calles 30 es 11 km/h inferior a la de las calles 50 (36 frente a 47 km/h), “una diferencia que supone una gran reducción del riesgo de atropello mortal o grave”, subrayan desde el ONSV.

Cinturón y SRI

El uso del cinturón en turismos es elevado: un 96% en las plazas delanteras, un nivel medio–alto (los valores más altos están entre el 98 y el 99%). En plazas traseras el uso del cinturón es del 94%, el segundo más alto. En el caso del uso de sistemas de retención infantil (SRI), se ha observado que el porcentaje de uso correcto es de un 46%, el valor más bajo de todos los países, que según el ONSV puede explicarse "porque en España consideramos una definición más estricta del uso correcto de SRI".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Distracciones y móvil

El porcentaje de conductores que no utiliza dispositivos móviles mientras conduce oscila entre un 88% en ciudad y un 95% en autopista, valores bajos en comparación con otros países: “Podría deberse a diferencias metodológicas, ya que utilizamos una definición de distracción ampliada, incluyendo el uso (en la mano o manipulado) de dispositivos móviles (teléfonos, tablets, etc.) y de otros dispositivos electrónicos a bordo del vehículo”, señala Ferrer.

Casco

El uso del casco por parte de motoristas oscila entre el 99% en vías urbanas y el 100% en vías interurbanas. En el caso de los ciclistas, el uso es del 90% en carreteras convencionales, el valor más alto de todos los países. En vías urbanas, en cambio, el uso del casco es del 33% en los ciclistas observados, un valor que el ONSV considera “intermedio”. El proyecto Baseline también ha medido el uso del casco en ciudad entre usuarios de patinetes y otros vehículos de movilidad personal, un 39%.

Alcohol

El porcentaje de conductores que dieron negativo a las pruebas de alcohol realizadas por los agentes de tráfico varió entre un 96% en autopista y autovía y un 98% en ciudad. El valor más bajo de negativos, un 88%, se observó en las noches de fines de semana, el segundo valor más bajo entre todos los países con datos.

“Todos estos resultados serán utilizados para monitorizar el progreso de la Estrategia de Seguridad Vial 2030, evaluar nuevas medidas y realizar análisis comparativos con los países con los mejores valores de los indicadores”, explican desde el ONSV.

El programa Baseline, financiado por la Comisión Europea, ya tiene continuación en otro proyecto denominado Trendline, que se prolongará hasta 2025 con 29 países europeos involucrados (cuatro serán observadores), en el que “se avanzará en la homogeneización de metodologías de elaboración de los indicadores y se investigarán indicadores experimentales adicionales”, señala el ONSV.

Seguridad de los vehículos

Junto a los indicadores del comportamiento de los conductores, el proyecto Baseline también incluye el análisis de la seguridad a bordo de los vehículos. El indicador de seguridad utilizado para cuantificarlo ha sido el porcentaje de turismos matriculados en 2019 y 2020 con una calificación en las pruebas de Euro NCAP igual o superior a cuatro o cinco estrellas. Así, el 99% de los turismos nuevos tiene una puntuación de 4 o más estrellas en 2020 y el 83% tiene 5 estrellas, la valoración máxima que otorga Euro NCAP.

Para más información consulta la web de la DGT.

Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS ( iPhone) y Android.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando