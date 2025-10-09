Alfonso García, experto en coches: "España es el país europeo donde es más fácil conducir, pero la realidad es que las carreteras están mal conservadas"

Carlos Moreno 'El Pulpo' y Alfonso García 'Motorman' comentan el último estudio de Discover Cars que señala los países europeos donde es más fácil conducir

Un estudio reciente realizado por el comparador de coches de alquiler Discover Cars ha concluido que España es el país europeo donde es más fácil conducir. Esta sorprendente clasificación ha sido analizada en el programa 'Poniendo las Calles' por Carlos Moreno 'El Pulpo' y el experto en motor, Alfonso García 'Motorman'.

España, líder por delante de Francia y Noruega

Para llegar a esta conclusión, el informe ha puntuado diversos factores como la inversión per cápita en carreteras, las señales de tráfico, el número de vehículos en circulación, la cantidad de estaciones de servicio o los aparcamientos públicos. Con 95 puntos, España se sitúa por delante de Francia (86) y Noruega (82), mientras que Croacia, Italia y Suiza ocupan los últimos puestos de la lista.

La otra cara de la moneda: el mal estado de las vías

Sin embargo, Alfonso García ha ofrecido una visión más crítica que contradice el optimismo del estudio. El experto considera que el informe no refleja la verdadera situación de la red viaria española, una realidad que, según otros informes, cuesta millones de euros a los ciudadanos. "Según Discover Cars, España es el país europeo donde es más fácil conducir, pero mi impresión es que este estudio no contempla la realidad de unas vías, unas carreteras en mal estado de conservación", afirma 'Motorman', quien además recuerda que el parque de vehículos español es uno de los más antiguos de Europa.

Alamy Stock Photo Carretera de montaña con muchas curvas y asfalto en mal estado, Somosierra, Madrid

'Motorman' ha insistido en que su percepción se basa en la experiencia diaria: "Es lo que se ve día a día". Según el experto, "en cuanto sales a carretera, puedes comprobar que el firme en muchos sitios está en muy mal estado", una situación que genera tramos de alta peligrosidad y multiplica los puntos negros en el mapa.

Una opinión que el propio Carlos Moreno ha respaldado, señalando que los responsables del mantenimiento son conscientes del problema. "Hay falta de mantenimiento, hay falta de presupuesto desde hace muchísimo tiempo", ha sentenciado Alfonso García para cerrar su intervención.