AESVi alerta del riesgo de comprar SRI en webs extranjeras

Las sillas infantiles sin la homologación europea no garantizan la seguridad y su uso está prohibido en toda la UE, recuerda AESVi.

La forma más segura de viajar en automóvil para los pequeños está perfectamente regulada en nuestra normativa: los niños de hasta 135 cm deben ir siempre en una silla infantil homologada y adecuada a su talla y peso. Igualmente están definidos los criterios que garantizan la mayor seguridad de los dispositivos de retención. Por eso, la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil (AESVi) advierte respecto a la compra en webs de fuera de la Unión Europea donde no se siguen los mismos estándares de calidad.

AESVi explica que actualmente están vigentes dos homologaciones relativas a los sistemas de retención infantil (SRI): la ECE R44/04 y la ECE R129, también conocida como i–Size. La primera atiende al peso del menor, mientras que esta lo hace a la estatura, además de que se adecúa mejor a las innovaciones tecnológicas de los vehículos actuales. Ambas normas conviven por el momento, pero la i–Size quedará como referencia a partir del 1 de septiembre de 2024.

Desde AESVi se recuerda que la mejor manera de asegurarse de adquirir una silla infantil adecuada es visitar un establecimiento especializado, donde "solo se comercializan productos que cumplen con la normativa exigida en todos los países de la Unión Europea y pueden asesorar en los detalles de la instalación de la silla, aspecto tan importante como la propia compra".

Por el contrario, la compra en portales extranjeros no garantiza que se estén siguiendo los criterios de calidad requeridos y que, por tanto, el niño no esté suficientemente protegido cuando viaja en coche. Además, AESVi señala que el uso de una silla no homologada "supone una sanción económica de 200? y la detracción de cuatro puntos del permiso de conducción".

Además, AESVi recuerda que la silla debe indicar de forma visible la siguiente información:

? Tipo de homologación del SRI. Ejemplo: i–Size universal ISOFIX

? Rango de uso del niño. Ejemplo: 40cm – 70cm / <24Kg

? Código de País de homologación. Ejemplo E9 (España)

? Matricula de homologación. Ejemplo 032439

? Regulación, número y serie. Ejemplo UN Regulation No. 129/03

Puedes ver más información en la web de la DGT.

