La Policía ya cuenta con un radar para controlar la velocidad a la que circulan los patinetes y bicicletas eléctricas: las multas pueden llegar hasta los 500 euros

Cada vez más ciudades españolas están tomando medidas para controlar los excesos de velocidad de los vehículos de movilidad personal (VMP) en el entorno urbano. La última en hacerlo ha sido el Ayuntamiento de Huesca, donde la Policía Local ya dispone de un dinamómetro para vigilar la velocidad de patinetes y bicicletas eléctricas, tal y como ha informado el experto en motor Alfonso García 'Motorman' en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, junto a Carlos Moreno 'El Pulpo'. Este sistema, similar al que ya se utiliza en Valencia, no solo mide la velocidad, sino también la potencia para asegurar que los VMP no sobrepasen el límite legal de 25 km/h. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar hasta los 500 euros.

Retrasos en la nueva normativa

Sin embargo, 'Motorman' ha señalado que, a pesar de estos avances en el control, sigue existiendo un vacío legal importante. La normativa que debía regular el seguro obligatorio y el registro público estatal para estos vehículos, cuya entrada en vigor estaba prevista para el pasado 2 de enero, sigue sin aplicarse. Según el experto, este retraso se debe a que la DGT "no ha hecho los deberes", dejando en el aire una regulación considerada de tramitación urgente.

Sinceramente, estoy harto de pegarme sustos"

Alfonso García también ha aprovechado para hacer una exigencia personal en materia de seguridad vial, reclamando una mejor señalización y luces para patinetes y bicicletas. El experto ha afirmado que "se ven menos que las balizas" y ha confesado: "sinceramente, estoy harto de pegarme sustos".

Ayudas para ser conductor profesional

En otro orden de cosas, el experto ha comentado una buena noticia para quienes aspiran a ser conductores profesionales. La Comunidad de Madrid se ha sumado a otras regiones que ofrecen ayudas económicas de hasta 3.000 euros por persona para cubrir los costes de la obtención de los permisos de conducción C, C+E y D, así como el Certificado de Aptitud Profesional (CAP). La iniciativa busca paliar la necesidad de conductores y está dirigida a residentes en la comunidad, con especial atención a los desempleados.

Esta medida responde a una necesidad creciente del sector del transporte, donde muchos profesionales se están jubilando y se necesita un reemplazo generacional para garantizar el movimiento de mercancías tanto en España como en el resto de Europa, como ha apuntado Carlos Moreno.

Alamy Stock Photo Un conductor de camión mira la carretera a través del espejo lateral mientras conduce por un camino recto en un área abierta.

La tecnología vigila al volante

Mirando hacia el futuro, la tecnología promete revolucionar la seguridad en la carretera. Mitsubishi Electric ha desarrollado un innovador sistema basado en inteligencia artificial que puede detectar si un conductor está bajo los efectos del alcohol. Utilizando sensores que analizan el ritmo cardíaco, el movimiento ocular y el comportamiento del vehículo, el sistema puede alertar al conductor y, si no hay respuesta, reducir la velocidad o detener el coche de forma segura. Esta tecnología podría estar disponible en vehículos nuevos para 2027.

Finalmente, 'Motorman' ha abordado la creciente tendencia de cobrar por el uso de los coches eléctricos. California, la región con más vehículos de este tipo en EE. UU., se ha dado cuenta de la pérdida de ingresos por impuestos de combustibles y planea introducir una tasa de uso para coches eléctricos. La propuesta es de aproximadamente 30 euros por cada 15.000 kilómetros, que se sumarían a los cerca de 100 dólares anuales que ya pagan los propietarios.

Coche eléctrico

Esta medida no es aislada. En Estados Unidos, estados como Oregón, Hawái y Utah ya aplican tasas similares, mientras que en Europa, países como Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos también han implementado impuestos por el uso de vehículos eléctricos para compensar el agujero fiscal.