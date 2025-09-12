La nueva señal S991f de la DGT te avisa de un tipo de radar nunca visto antes en España: multas entre 200 y 500 euros

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado un paso adelante en su estrategia de seguridad vial con la implementación de una nueva señal que alerta sobre un tipo de radar que, hasta ahora, era desconocido en las carreteras españolas. Esta medida, aunque aún no operativa, refleja la intención de la DGT de adelantarse a las necesidades de control y vigilancia en las vías.

¿Qué es este radar de distancia de seguridad?

Según el experto en motor Alfonso García 'Motorman', "es curioso porque aunque todavía no tiene esos radares entre vehículos, la DGT se ha anticipado con esta nueva señal de tráfico que anuncia la presencia de un radar de control de separación mínima entre vehículos en autovías y autoturistas". Este dispositivo tiene como objetivo medir la distancia entre vehículos para garantizar que se mantenga una separación segura, reduciendo así el riesgo de accidentes por colisiones por alcance.

Las sanciones por no respetar esta distancia podrían oscilar entre 200 y 500 euros, una cifra significativa que subraya la importancia de esta nueva normativa. Hasta ahora, el control de la distancia de seguridad se realizaba mediante drones y helicópteros, pero con la implementación de estos radares, se busca una vigilancia más directa y eficaz.

Tecnología avanzada al servicio de la seguridad

La DGT ha tomado como modelo el sistema implementado en Francia, donde ya operan 450 radares de distancia que utilizan sensores LIDAR. Estos sensores permiten medir de forma individual tanto la velocidad como la distancia entre todos los vehículos en circulación. Además, tienen la capacidad de controlar líneas continuas y vigilar adelantamientos prohibidos, lo que amplía su funcionalidad más allá del simple control de velocidad.

ChatGPT Así funcionan los sensores LIDAR

"Por cierto, en Francia ya se están probando radares multifuncionales que con la ayuda de la inteligencia artificial pueden detectar hasta 15 infracciones diferentes", añade 'Motorman'. Esta evolución tecnológica podría llegar a España en un futuro cercano, lo que representaría un avance significativo en la forma en que se gestionan y controlan las infracciones de tráfico.

¿Cuándo veremos estos radares en funcionamiento?

Aunque la nueva señal ya está presente en las carreteras españolas, los radares de distancia de seguridad aún no están operativos. Según 'Motorman', "la idea es que se implanten el año que viene". Esto indica que la DGT está en proceso de preparación e implementación de esta nueva tecnología, aunque aún queda tiempo para su despliegue completo.

Radar carretera

La anticipación de la DGT con la instalación de la señal, incluso antes de contar con los radares en funcionamiento, demuestra su compromiso con la seguridad vial y su intención de preparar a los conductores para las nuevas normativas que entrarán en vigor próximamente.