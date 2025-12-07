Nerea: "Lo mejor es que nadie tire los triángulos de emergencia, yo los llevaré con la baliza porque vivo en Rentería y trabajo en Bayona"

A menos de un mes para que la baliza V16 sea obligatoria, la polémica y la desinformación rodean a este nuevo elemento de seguridad. El programa 'La Linterna' de COPE ha analizado en profundidad las cuestiones a tener en cuenta sobre las balizas V16 con expertos y protagonistas. El caso de Nerea, una conductora que cruza la frontera a diario, ejemplifica la principal incertidumbre que surge entre los españoles: qué hacer con los triángulos de emergencia, especialmente si se viaja al extranjero.

La gran duda: ¿qué hacemos con los triángulos?

Lo mejor es que nadie tire los triángulos de emergencia, yo los llevaré con la baliza" Nerea Vecina de Rentería

El testimonio de Nerea en los micrófonos de COPE resume una de las grandes polémicas. "Yo vivo en Rentería y trabajo en Bayona, el País Vasco francés, a unos 45 kilómetros, y llevaré las 2 cosas en el coche, la baliza por el reglamento español y los triángulos por el reglamento francés", ha explicado. Su conclusión es clara y práctica: "Yo creo que lo mejor es que nadie quite los triángulos, por si acaso". Esta situación afecta a miles de conductores que por ocio o trabajo se desplazan a países vecinos como Francia o Portugal.

Sobre este asunto no hay una única voz. Jorge Torre, uno de los creadores de la baliza, ha señalado que la regulación de cada país es la que determina los elementos de seguridad, por lo que un coche con matrícula española puede circular por Europa solo con la baliza. Sin embargo, Ignacio Palmer, responsable de comunicación de Erum Vial, aunque coincide en que no son necesarios por la Convención de Viena, admite que hay personas que "en las carreteras secundarias, en curvas, en cambios de rasante, quieran estar más seguras y puedan utilizarlo".

Una luz conectada para salvar vidas

No se transmite ningún tipo de dato personal ni ningún otro dato que no sea la la localización de un obstáculo" Jorge Torre Creador de la baliza V16

La idea de la baliza V16 nació de la experiencia directa. Jorge Torre, uno de sus creadores, ha contado en 'La Linterna' que, tras su paso por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, vio la necesidad de una solución más segura. "Podía ver incidentes en la carretera, pues, con triángulos mal puestos, personas que con un alto nivel de estrés estaban muy nerviosas", ha relatado. El objetivo es claro: acabar con las cerca de 25 muertes anuales que se producen por atropellos al señalizar una avería y ofrecer una alternativa a los 300.000 conductores con movilidad reducida que no pueden bajarse del vehículo.

El dispositivo funciona de forma sencilla y anónima. Al activarse, la baliza utiliza su GPS para enviar la posición del obstáculo a la plataforma de la DGT cada 100 segundos. Jorge Torre, su creador, ha sido tajante sobre la privacidad: "No se transmite ningún tipo de dato personal ni ningún otro dato que no sea la la localización de un obstáculo". Las balizas, ha aclarado, "no están vinculadas a ninguna persona, ningún vehículo, ni nada de eso".

La información recibida por la DGT se traslada de forma automática para alertar al resto de conductores. Según ha explicado el director del organismo, Pere Navarro, este aviso llega a los "paneles de información variable, por el sistema conectado, óyeme que a un kilómetro y medio hay un vehículo parado". Es fundamental entender que el sistema avisa, pero no gestiona la emergencia. "Sigues teniendo que llamar a tu compañía de seguros para que venga la grúa, una cosa no sustituye a la otra", ha recordado Navarro.

Polémicas y claves para la compra

El precio, que oscila entre los 30 y 50 euros, y la obligatoriedad han provocado que muchos lo consideren "un negocio". Jorge Torre se ha defendido de estas acusaciones, asegurando que el proyecto nació "por una cuestión de convicción". Por su parte, Pere Navarro ha sido claro ante los que esperan hasta el final: "No va a haber prórroga. El español acostumbra a esperar al último día para comprarlo, no esperen al último día".

Otra de las dudas más recurrentes es la alimentación. Ignacio Palmer, de Erum Vial, recomienda la pila alcalina frente a la batería recargable. "Se descarga menos, porque tenemos la opción de tener pilas de repuesto para poder utilizarla", ha argumentado. Además, ha añadido el riesgo de que el coche sufra una avería eléctrica, impidiendo recargar una baliza con batería. En el lado de las críticas, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), ha apuntado que "con sol de frente o alta luminosidad, la señal se vuelve prácticamente invisible".

A partir del 1 de enero, la baliza V16 conectada será obligatoria. No llevarla supondrá una multa de 80 euros, mientras que no señalizar correctamente la emergencia acarreará una sanción de 200 euros. Para asegurarse de comprar un dispositivo válido, es crucial verificar tres claves: que incluya un código de certificación que empiece por LCOE o IDIADA, que lleve el distintivo oficial grabado y que garantice la conectividad con la DGT.