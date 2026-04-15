"El importe medio en 2025 de ir al taller en España fue de 764 euros, es decir, se ha incrementado más del seis por ciento con respecto al año anterior"

El mundo del motor se encarece, y no solo por el precio de la gasolina. Las reparaciones de los vehículos son cada vez más costosas, un hecho analizado por Alfonso García 'Motorman', experto en motor del programa 'Poniendo las Calles' de COPE, junto a Carlos Moreno 'El Pulpo'. Según un reciente estudio de CarGarantie, el importe medio de una reparación en 2025 alcanzó los 764 euros, lo que supone un incremento del 6,41% con respecto al año anterior, cuando ya se había registrado la cifra récord de 718 euros.

La consecuencia directa de este encarecimiento es notable. Datos del DAT Report 2026 revelan que casi el 60% de los usuarios asegura acudir con menor frecuencia a sus revisiones por el aumento de los precios, una decisión que pone en riesgo la seguridad vial. La situación afecta tanto a usuarios como a profesionales, como el caso de un mecánico en Madrid que detalla su salario.

El motor, la avería más cara en segunda mano

Al analizar por tipo de avería, el motor se mantiene como el componente más costoso, especialmente en los vehículos de ocasión, donde concentra el 24,2% del gasto total. Le siguen el sistema de combustible (17,2%) y el sistema eléctrico (13,6%). Es una realidad a la que se enfrentan a diario en el sector, donde un dueño de taller puede llegar a facturar un millón de euros pero con una rentabilidad muy ajustada.

Sin embargo, el panorama cambia en los vehículos más recientes. En estos coches, el peso del motor en la reparación se reduce al 16,9%, mientras que el sistema eléctrico gana protagonismo y se sitúa en primer lugar con un 19,3% del coste. El tercer puesto es para el sistema de alimentación (13,4%).

Los sistemas eléctricos, los que más fallan

Si en lugar del coste se atiende al volumen de incidencias, los sistemas eléctricos también encabezan la lista de averías más frecuentes, concentrando el 23,2% de todas las intervenciones. Entender estas diferencias es clave, y por ello el considerado mejor mecánico de España aconseja valorar bien la compra.

Esta tendencia es todavía más acusada entre los vehículos más nuevos, donde el sistema eléctrico es responsable del 28,8% de los casos que llegan al taller. Le siguen, a bastante distancia, el sistema eléctrico de confort (15,2%) y el sistema de alimentación (10,8%).

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Cuándo aparecen los fallos

El informe también revela que las averías pueden aparecer en cualquier momento. Más de una cuarta parte, un 27,5%, surge en los primeros 5.000 kilómetros. En el mercado de vehículo de ocasión, el 26,7% de las incidencias se produce una vez ha transcurrido más de un año desde la compra.

En otro orden de cosas, los operadores de recarga pública señalan que "el problema del vehículo eléctrico es la falta de puntos de carga en zonas residenciales", lo que representa un desafío para la transición a la movilidad eléctrica.