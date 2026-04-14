"Soy mecánico de coches en Madrid, gano entre 1.500 y 1.800 euros y pago 400 por una habitación que comparto con una argentina y otro hombre"

Un joven mecánico peruano ha puesto cara y voz a una realidad cada vez más común en las grandes ciudades como Madrid: la contradicción entre tener un trabajo cualificado y las dificultades para vivir dignamente. En una entrevista para el canal de YouTube '@talentmatch_es', el protagonista detalla que su sueldo como mecánico de coches oscila entre los 1.500 y los 1.800 euros mensuales, mientras destina 400 euros a pagar una habitación en el barrio de Vallecas.

Su situación residencial es un claro ejemplo del tensionado mercado del alquiler. "Pago 400 euros por una habitación", explica, para luego matizar que es "compartida con una mujer argentina y otro hombre". Este testimonio se suma a la difícil experiencia que vivió a su llegada a la capital, cuando le robaron sus dos móviles en la zona de Plaza Elíptica.

Faltan profesionales en España

El joven también reflexiona sobre el mercado de trabajo, afirmando que en España "hay mucha escasez de mano de obra" en oficios como electricistas o mecánicos. Según su visión, son los trabajadores extranjeros quienes están ocupando estas vacantes. "Nosotros, los latinos, somos los que realmente nos involucramos en las situaciones más difíciles", asegura.

Nosotros, los latinos, somos los que realmente nos involucramos. En las situaciones más difíciles"

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La percepción de este profesional se alinea con la realidad del mercado laboral español, donde existe una gran demanda de perfiles de Formación Profesional que no se cubre. Informaciones de medios como la cadena COPE confirman que hay oficios con paro cero y sueldos de hasta 28.000 euros que no encuentran suficientes candidatos, como también jóvenes que cobran más de 2.000 euros en puestos de alta demanda.

El sueldo de un mecánico en Madrid

El salario de entre 1.500 y 1.800 euros que menciona el entrevistado se encuentra dentro del rango inicial para un mecánico en Madrid, que va de los 1.400 a los 1.880 euros brutos mensuales. Sin embargo, el salario medio para este oficio en la región es de 24.725 € brutos al año, y un Oficial de 1ª experimentado puede alcanzar los 26.518 €. Perfiles con especialización en diagnóstico electrónico o vehículos eléctricos pueden superar los 30.000 € anuales.

400 euros por una habitación en Vallecas

Los 400 euros que paga el joven por una habitación compartida reflejan la presión del mercado del alquiler. Según datos de abril de 2026, el precio de una vivienda completa en el distrito de Puente de Vallecas asciende a una media de 1.304 euros mensuales. El precio del metro cuadrado ha marcado un máximo histórico de 21,66 €/m² en este distrito, una de las zonas tradicionalmente más asequibles de la capital.

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En barrios del distrito como Numancia, el metro cuadrado llega a los 22,0 €/m², mientras que en el vecino distrito de Villa de Vallecas, que incluye el Ensanche de Vallecas, la media es de 17,4 €/m². Esta situación obliga a que la opción de compartir piso sea la única alternativa para muchos trabajadores con sueldos ajustados.

El testimonio completo del mecánico, que se puede visualizar en la plataforma YouTube, es un retrato del desafío económico y social que afrontan muchos trabajadores esenciales en Madrid, donde tener un empleo estable no siempre garantiza un acceso asequible a la vivienda.