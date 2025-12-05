Ignacio Palmer, fabricante de balizas V16: "Es mejor que vaya a pilas, se descarga menos y tienes la opción de tener pilas de repuesto para poder seguir usándola"

La inminente obligatoriedad de las balizas V16 a partir del 1 de enero ha desatado un profundo debate en la sociedad española. Este nuevo dispositivo de seguridad, que sustituirá a los tradicionales triángulos de emergencia, ha sido analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, donde expertos como Ignacio Palmer, responsable de comunicación del fabricante Erum Vial, y Jorge Torre, uno de los creadores del sistema, han abordado las dudas de los conductores. Entre las principales cuestiones destaca una por encima del resto: ¿es mejor un modelo a pilas o uno con batería recargable?

Pilas o batería: el debate de la alimentación

Ignacio Palmer, como fabricante, se posiciona de forma clara y argumenta que la mejor opción es una pila alcalina. La razón principal, según ha explicado, es la fiabilidad en el momento crítico de una avería. "Es mejor que vaya a pilas, se descarga menos y tienes la opción de tener pilas de repuesto para poder seguir usándola", ha sentenciado Palmer.

El responsable de Erum Vial ha detallado los inconvenientes de las baterías recargables en una situación de emergencia: "Tú imagínate que tienes la pila descargada, y el coche tiene una avería eléctrica [...]. En ese momento, ya te has quedado sin nada, porque el coche no te puede cargar la baliza". Por ello, defiende que los dispositivos deben estar preparados para que la pila no tenga contacto, no se sulfate y esté siempre lista para su uso. De hecho, algunos diseños incluso incorporan un espacio para llevar pilas de repuesto.

Así funciona la baliza que jubila a los triángulos

El objetivo fundamental de este cambio normativo es reducir la siniestralidad asociada a la colocación de los triángulos. Cada año, según las estadísticas, alrededor de 25 personas mueren en la carretera al abandonar su vehículo para señalizar una incidencia. Este sistema permite activar la señalización desde el interior del vehículo, un gesto que, según los expertos, puede salvar vidas. El riesgo de bajarse del coche, como han contado algunos profesionales del transporte, es especialmente alto en vías de alta velocidad.

La idea surgió de la experiencia de Jorge Torre, un ex-guardia civil de Tráfico que, tras presenciar numerosos incidentes con señalizaciones defectuosas en condiciones de estrés, pensó en una solución más segura y eficaz. La baliza V16 no solo emite una potente luz naranja visible a un kilómetro, sino que, en su versión conectada (la única válida a partir de 2026, aunque ya la obligatoria), envía cada 100 segundos la geolocalización anónima del vehículo a la plataforma DGT 3.0. Esta información se distribuye automáticamente a los paneles informativos y a las apps de navegación para alertar a otros conductores del obstáculo.

Dudas y polémicas ante su obligatoriedad

El director de la DGT, Pere Navarro, ha sido tajante ante la proximidad de la fecha límite, advirtiendo a los conductores que no esperen al último día para adquirir el dispositivo. "No va a haber prórroga", ha asegurado, instando a la ciudadanía a no dejar la compra para el final. La sanción por no llevar la baliza a partir del 1 de enero será de 200 euros, la misma que se aplicaba por la ausencia de los triángulos.

Una de las preguntas más recurrentes es qué hacer con los viejos triángulos. Aunque ya no serán obligatorios en España, es recomendable conservarlos si se viaja al extranjero. Países como Francia o Portugal todavía exigen su uso, por lo que los conductores que crucen la frontera deberán llevar ambos sistemas para cumplir con todas las normativas.

Los triángulos de emergencia pasarán al olvido a partir de enero de 2026

Pese a las ventajas, han surgido críticas. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha señalado que, en condiciones de alta luminosidad o con el sol de frente, la señal puede ser "prácticamente invisible". También es importante aclarar que la baliza no avisa a los servicios de emergencia. Como explicó Pere Navarro, "sigues teniendo que llamar a tu compañía de seguros para que venga la grúa".

España se ha convertido en el primer país de Europa en implantar esta medida, lo que ha generado cierta perplejidad. No obstante, sus defensores argumentan que es un paso adelante hacia la digitalización de la seguridad en carretera y una herramienta clave para la protección, especialmente para los casi 300.000 conductores con movilidad reducida que hay en España.

Con un precio que oscila entre los 30 y 50 euros, es fundamental que los conductores se aseguren de adquirir un dispositivo homologado. Para ello, se debe verificar que en la carcasa aparezca un código de certificación que comience por LCOE o IDIADA. A pesar de las controversias, el objetivo final, según sus impulsores, es claro: seguir salvando vidas en la carretera con un sistema más rápido, seguro y conectado. Puedes escuchar el análisis completo sobre las cuestiones a tener en cuenta sobre las balizas V16.