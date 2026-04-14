Expertos alertan de tu postura al volante: "Es un mal hábito que cometen muchos conductores y, en caso de accidente, sufrirán mayores lesiones"

En el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, presentado por Carlos Moreno 'El Pulpo', el experto en motor Alfonso García 'Motorman' ha lanzado una importante advertencia sobre la postura al volante. Según García, un gesto tan común como sentarse demasiado cerca del volante se ha identificado como un mal hábito que puede agravar considerablemente las consecuencias de un accidente de tráfico.

El experto ha detallado que esta costumbre, adoptada por muchos conductores, tiene implicaciones directas en la seguridad. "Es un mal hábito que cometen muchos conductores y, en caso de accidente, sufrirán mayores lesiones", ha señalado 'Motorman'. Al acercarse en exceso, no solo se flexionan más los brazos y codos, sino que, de manera crítica, cambia la distancia de las piernas con respecto a los pedales y la parte inferior del salpicadero, aumentando el riesgo.

Es un mal hábito que cometen muchos conductores y, en caso de accidente, sufrirán mayores lesiones"

FREEPIK Descuidar el volante por ir comiendo mientras se conduce, es un riesgo muy grave.

Los estudios analizados por el experto también revelan un componente de género. Por lo general, las mujeres, debido a una menor estatura media, tienden a aproximarse más al volante para llegar correctamente a los pedales. Esta circunstancia las expone a un mayor riesgo de "lesiones en rodillas y piernas que en el caso de los hombres", según ha especificado García, quien insiste en que "la colocación del asiento y la distancia son primordiales, es vital para reducir la posibilidad de lesiones".

Claves para una postura segura y correcta

Adoptar una postura correcta al volante es un factor esencial no solo para la seguridad activa, permitiendo reaccionar con rapidez ante imprevistos, sino también para la salud postural. Una buena posición previene la fatiga en viajes largos y garantiza que los sistemas de seguridad pasiva, como el airbag y el cinturón, funcionen con la máxima eficacia. La DGT puede multarte si no mantienes una postura sancionable que el agente considere peligrosa.

El ajuste debe comenzar por la parte inferior. La distancia a los pedales es el primer paso: al pisar el embrague o el freno a fondo, la pierna debe quedar ligeramente flexionada, nunca estirada del todo, para evitar lesiones de cadera en una colisión. A continuación, la altura del asiento debe ajustarse lo más baja posible siempre que se mantenga una visibilidad completa de la carretera y del cuadro de instrumentos.

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El respaldo debe estar en una posición lo más vertical posible, entre 90 y 110 grados, asegurando que toda la espalda quede apoyada. Para ajustar el volante, la referencia es que, con los brazos estirados, las muñecas descansen sobre la parte superior del aro sin separar los hombros del asiento. La posición ideal de las manos es la de las "diez y diez" o "nueve y cuarto", pero, ¿sabes realmente cómo poner las manos en el volante?. Tampoco se deben adoptar vicios como apoyar el codo en la ventanilla.

La distancia es primordial, es vital para reducir la posibilidad de lesiones"

Finalmente, el reposacabezas es un elemento crucial contra el latigazo cervical. Su borde superior debe coincidir con la altura de la cabeza, y la nuca debe quedar a unos 4 cm. Por su parte, el cinturón de seguridad debe pasar por el centro de la clavícula y apoyarse firmemente sobre los huesos de la cadera, nunca sobre el abdomen.

Beneficios más allá de la seguridad

Más allá de prevenir lesiones, una ergonomía adecuada al volante ofrece otras ventajas significativas. Permite un mayor control del vehículo, lo que facilita la ejecución de maniobras evasivas rápidas y seguras. Además, reduce la tensión en cuello, espalda y hombros, disminuyendo la fatiga durante los trayectos largos.

Por último, es vital para maximizar la protección del airbag. Mantener una distancia mínima de 25 cm entre el pecho y el volante es fundamental para que, en caso de impacto, este dispositivo de seguridad pasiva pueda desplegarse de manera eficaz y sin causar daños adicionales al conductor.