La Virgen de la Merced

La presencia de las conmemoraciones marianas dentro del calendario cristiano, son continuas. Hoy, por ejemplo, recordamos a Nuestra Señora de la Merced. Según relata una vieja tradición, la Virgen se apareció a la vez a Jaime I, a San Raimundo de Peñafort y a San Pedro Nolasco.

En esta manifestación, la Madre de los afligidos encomendó a los tres la misión de liberar a los cautivos que habían caído en poder de los herejes. Esta petición cristaliza en el inicio de la Orden de los Mercedarios, quienes, en un principio, su carisma, propiamente dicho es redimir a los esclavos, devolviéndoles la libertad y, por lo tanto, la dignidad de hijos de Dios.

También es el comienzo del culto a esta Advocación Mariana, que encuentra su expansión por toda la Iglesia, especialmente a partir del siglo XVII. María, Refugio de los necesitados, es fiel reflejo de la misericordia de Dios, que, nos invita a liberarnos del pecado, raíz de todos los males.