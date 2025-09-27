León XIV llama al pueblo de Ucrania a seguir el ejemplo del mártir Pedro Pablo Oros para no desfallecer en la fe pese a la guerra

El Papa León XIV ha insuflado nuevamente esperanza al pueblo de Ucrania, a quienes llama a perseverar en la fe pese a la tragedia de la guerra. Durante la Audiencia Jubilar que ha tenido lugar este sábado en la Plaza de San Pedro junto a los catequistas que participan en su Jubileo, ha invocado al sacerdote ucraniano Pedro Pablo Oros, beatificado este 27 de septiembre al ser asesinado en 1953 por odio a la fe.

“Cuando la Iglesia greco-católica fue proscrita, Pedro Pablo Oros permaneció fiel al Sucesor de Pedro y continuó valientemente ejerciendo su ministerio clandestinamente, consciente de los riesgo”, ha expuesto León XIV, que pide al pueblo ucraniano seguir su ejemplo.

La historia de fe y martirio de Pedro Pablo Oros

Oros nació el 14 de julio de 1917 en el pueblo de Bir, Hungría, en una familia de Transcarpatia (Ucrania), territorio adonde su padre, Iván, sacerdote greco-católico, había sido enviado para ejercer su ministerio. A los nueve años, su madre falleció y fue acogido por la familia de otro sacerdote greco-católico en Ucrania. En 1942, fue ordenado sacerdote de la diócesis de Mukachevo. Ejerció su ministerio en una época en la que el régimen soviético intentaba reprimir a la Iglesia greco-católica.

Después de 1949, cuando se prohibieron las actividades pastorales y se cerraron todos los lugares de culto greco-católicos, operó en la clandestinidad. El 27 de agosto de 1953, fue asesinado por un agente del servicio secreto en el pueblo de Zarichchia, delante de sus fieles. El 5 de agosto de 2022, el Papa Francisco firmó el decreto que reconoce el martirio del sacerdote.