El Papa León XIV, a los catequistas: "Tengan aún espacio en la mente y en el corazón, para que Dios pueda revelarse"

El Papa León XIV ha ofrecido en la Plaza de San Pedro la catequesis con motivo del Jubileo de los Catequistas que se celebra este fin de semana.

En su mensaje, el Pontífice recalca que el Jubileo nos hace “peregrinos de esperanza”, ya que se intuye “una gran necesidad de renovación que nos concierne a nosotros y a toda la tierra”.

En la catequesis impartida por León XIV, se centra en un verbo: intuir, que a su juicio “describe un movimiento del espíritu, una inteligencia del corazón que Jesús encontró sobre todo en los pequeños, es decir, en las personas de alma humilde”.

" ¿Eres empresario, trabajador, profesor, sacerdote, monja? Hazte cristiano en tu camino"

En este sentido, el Papa ha advertido que a menudo las personas instruidas “intuyen poco, porque presumen de saber”, por lo que anima a los catequistas a “tener espacio en la mente y en el corazón para que Dios se revele”.

León XIV también llama a a todos a hacerse cristiano y vivir así la llamada recibida: “¿Eres mamá, eres papá? Hazte cristiano como mamá y papá. ¿Eres empresario, trabajador, profesor, sacerdote, monja? Hazte cristiano en tu camino. La gente tiene este olfato: entiende si nos estamos haciendo cristianos o no. Y puede corregirnos, puede indicarnos la dirección de Jesús”, ha expresado.

Para el Sucesor de Pedro, “intuir es una forma de esperar. Dios hace avanzar a su Iglesia, mostrándole nuevos caminos. Intuir es la nariz de los pequeños para el Reino que viene. ¡Que el Jubileo nos ayude a hacernos pequeños según el Evangelio para intuir y servir los sueños de Dios!”, ha finalizado la catequesis el Santo Padre.

Más de 800 catequistas de toda españa participan en su jubileo

El director de la Conferencia Episcopal Española de Evangelización y Catequesis, Francisco Romero, ha mostrado en COPE su satisfacción por estar en Roma en este Jubileo, en el que han participado unos 800 catequistas de nuestro país.

“Hemos venido no solo a ganar el Jubileo, sino a reconocer el papel de los catequistas en la transmisión de la fe y subrayar esto en este lugar tan importante y universal. Estamos encantados de prestar este servicio a la Iglesia”, ha subrayado.