Cáritas reclama al Gobierno suspender los desahucios sin alternativa habitacional y acceso sanitario para personas sinhogar y migrantes

Cáritas ha reclamado ante la ONU que España “garantice a todas las personas el acceso y disfrute de sus derechos humanos", impulsando una Ley Integral contra la Trata, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para suspender los desahucios cuando no exista una alternativa habitacional adecuada y que se apruebe una Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud para garantizar el acceso a personas sin hogar y migrantes.

Peticiones que ha hecho Sonia Olea, experta del Equipo de Incidencia y Comunicación de Cáritas Española durante el IV Examen Periódico Universal al que se somete España.

Además, Sonia Olea ha llamado la atención sobre la situación que sufren diferentes colectivos de personas a las que la labor social de la Iglesia acompaña en España.

Las medidas que demanda Cáritas al gobierno de España

En relación a los trabajadores migrantes, ha recomendado que el Gobierno de España firme la Convención internacional sobre la protección de los derechos de estos trabajadores y de sus familias.

Igualmente, ha solicitado la aprobación de una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos, que articule las actuaciones de protección y asistencia a las víctimas de forma integral.

Otra de las propuestas de la entidad social de la Iglesia es la reforma de los procedimientos de desalojo en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de forma que sean suspendidos mientras no exista una alternativa habitacional adecuada. Asimismo, subraya la necesidad de reforzar los protocolos de coordinación entre tribunales y servicios sociales para garantizar una protección efectiva de las familias vulnerables.

Cáritas ha urgido también a la aprobación de una Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud que garantice la igualdad de acceso de las personas sin hogar, migrantes, reclusas y con problemas de salud mental.

Cáritas reclama más ayudas al desarrollo

En su intervención, Olea ha defendido la necesidad de aumentar progresivamente la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta alcanzar el 0,4% de la Renta Nacional Bruta en 2030.

"Estas siete propuestas suponen una hoja de ruta viable que reforzaría el compromiso del Estado español con los derechos humanos y permitiría avanzar hacia un modelo social más inclusivo y respetuoso con la dignidad de todas las personas", ha señalado.

El Examen Periódico Universal es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que revisa, cada 4 ó 5 años, la situación de los derechos humanos en los 193 países miembros de la ONU. Cada Estado examinado recibe recomendaciones que deberá implementar hasta la siguiente revisión.