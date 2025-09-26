Sigue en directo la toma de posesión de Abilio Martínez Varea como obispo de Ciudad Real

La diócesis de Ciudad Real vive este sábado, 27 de septiembre, un acontecimiento histórico: la toma de posesión de Mons. Abilio Martínez Varea como nuevo obispo. La celebración comenzará a las 11:00 horas en la Catedral de Santa María del Prado y será presidida por el arzobispo de Toledo, Mons. Francisco Cerro, en presencia de 23 obispos, cuatro arzobispos y un cardenal, además de más de 150 sacerdotes.

La ceremonia contará con momentos significativos como la presentación de las Letras Apostólicas, la entrega del báculo y la toma de la cátedra, símbolos del inicio de su ministerio episcopal en Ciudad Real. También se espera la asistencia de autoridades civiles y militares, entre ellas el presidente de Castilla-La Mancha.

¿Quién es Abilio Martínez Varea?

Mons. Abilio Martínez Varea nació en Autol (La Rioja) el 2 de enero de 1964. Fue ordenado sacerdote en 1989 y, tras años de servicio pastoral y académico, fue nombrado obispo de Osma-Soria en 2017. Durante su ministerio en Soria, destacó por su cercanía a las comunidades rurales, su impulso a la pastoral vocacional y su compromiso con la evangelización en entornos despoblados.

Licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma, ha sido profesor en centros de estudios teológicos y ha ocupado responsabilidades en la formación del clero. Su lema episcopal, “Para que tengan vida”, refleja su deseo de anunciar el Evangelio como fuente de esperanza.

El Papa Francisco lo nombró obispo de Ciudad Real el pasado mes de julio, tras la aceptación de la renuncia de Mons. Gerardo Melgar por motivos de edad. Con este nombramiento, Mons. Abilio asume el reto de guiar una diócesis extensa, con fuerte tradición rural y un laicado muy comprometido.