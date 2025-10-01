La mujer del Santoral de este día vivió una “mala noche en una mala posada por sus escasos 24 años de existencia antes de ir a Dios. Se trata de Santa Teresita del Niño Jesús. Nacida en Alençon (Francia) el año 1873, siente desde muy joven la llamada del Señor a la vida contemplativa. Es un hogar de padres muy humildes que fueron canonizados en el año 2015.

De este matrimonio nacieron nueve hijas. Solo cinco llegaron a adultas. Cuatro se hicieron religiosas. En el caso de Teresita desde niña tuvo una sensibilidad al perder de muy pequeña a su madre. Pero su fuerte Fe siempre le acompañaba.

En sus memorias cuenta que cuando meditaba el capítulo 13 de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios, donde el Apóstol recuerda que en la Iglesia hay multitud de servicios, no se ubicaba en ninguno de ellos. Su lugar propiamente lo encuentra en el Amor y servicio a Cristo.

Entonces en la Navidad de 1887 experimenta su “conversión” y con un año más -a los 15- intenta entrar en el Carmelo de Lisieux. Ante la negativa de la Superiora por su temprana edad viaja Roma para pedirle al Papa que se lo concediese y así sucede.

Y como el verdadero testimonio se conoce desde las obras, trató de infundir todo esto en el corazón de las novicias. Tras una grave dolencia, muere con tan sólo 24 años, ofreciendo su vida por la Iglesia y la extensión del Evangelio.

Destaca también su profundidad mística. No en vano, ante los primeros síntomas de la enfermedad, asegurará: “Es el Esposo que llega”. Santa Teresita del Niño Jesús es Patrona de las Misiones, junto con San Francisco Javier. El motivo es que, a pesar de estar en el Monasterio en Clausura, se carteó con varios misioneros japoneses animándoles en su tarea.