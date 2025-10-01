La capilla ardiente de José Antonio Álvarez, obispo auxiliar de Madrid, ya se encuentra en la cripta de la Catedral de la Almudena

La capilla ardiente con los restos mortales de José Antonio Álvarez, obispo auxiliar de Madrid fallecido este miércoles, 1 de octubre, como consecuencia de un infarto fulminante a los 50 años de edad, ya se encuentran en la cripta de la Catedral de la Almudena, tal y como ha informado la archidiócesis madrileña.

El cuerpo de Álvarez podrá ser velado y orar por su eterno descanso hasta las 19h, cuando el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, presidirá la misa.

Ya este jueves tendrá lugar la misa 'corpore insepulto' (el funeral) a partir de las 12h, a lo que seguirá el entierro en la cripta.