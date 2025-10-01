Más de 27.000 firmas piden que se retire la acusación contra el sacerdote Custodio Ballester por sus críticas al Islam

Más de 27.000 firmas se han recogido para pedir que se retire la acusación contra el sacerdote Custodio Ballester, acusado de un delito de odio contra el Islam en el año 2017, cuando en una tertulia afirmó que “el yihadismo radical y el islamismo violento quieren destruir Europa y la civilización occidental”.

De esta manera, el sacerdote de Barcelona se sentará en el banquillo de la Audiencia de Málaga, ciudad donde tiene su domicilio fiscal la empresa que acoge esta tertulia que retransmitía vía Internet.

El Padre Ballester se enfrenta a una pena de tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para ejercer la enseñanza. Abogados Cristianos ha estado detrás de esta movilización social para evitar que el presbítero sea juzgado, reuniendo más de 27.000 firmas.

Además, ha hecho entrega de un manifiesto, elaborado por el ex magistrado del Tribunal Supremo, Javier Borrego, y secundado por cerca de cien juristas en el que el exjuez se autoinculpa y pide ser juzgado junto al Padre Custodio, denunciando lo que considera una acusación injusta por delito de odio y defendiendo la libertad de expresión.

"hay algunos musulmanes que quieren imponer su cosmovisión a través de la violencia"

En una entrevista concedida a 'El Debate', cree que la Justicia quiere “sentar jurisprudencia” con su caso para dar ejemplo. “La intención es disuasoria, para hacer entender que por este delito te has de autocensurar. Además, es un delito unidireccional, solo se aplica en una determinada dirección: todas las denuncias por ofensas a los sentimientos religiosos que ha puesto Abogados Cristianos han acabado en archivo o absolución”, ha defendido.

En la misma entrevista, el Padre Custodio aclara si se retracta de lo que comentó en la tertulia hace casi una década: “Todo quisqui entiende que yo ahí no me refería a todos los musulmanes del mundo. De la misma manera que hay muchas clases de católicos, también las hay de musulmanes. Pero hay que decir lo que hay que decir, y si el Corán tiene suras que llaman a la violencia contra los infieles… Hay que decir la verdad, igual que hay que decir que hay algunos musulmanes que quieren imponer su cosmovisión a través de la violencia, amparados en los versículos del Corán. No es todo el Islam, pero también es Islam”, ha aseverado.