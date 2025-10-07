La presencia de Nuestra Madre es una ayuda para vivir cada momento de la Salvación. Hoy es la festividad de la Virgen del Rosario. Los inicios de esta Celebración nos llevan al siglo XVI. El Papa San Pío V pedía oraciones para los seguidores del Evangelio. El ambiente entre los grupos cristianos era muy delicado.

Como consecuencia de la victoria de los cristianos en la Batalla de Lepanto, el Papa San Pío V, dedicó el 7 de octubre a la Virgen de las Victorias en acción de gracias. Con el tiempo se llamó Nuestra Señora del Rosario. Así se ha ido celebrando esta Fiesta de generación en generación, perpetuándose por el pueblo fiel la devoción al Santo Rosario.

La vivencia de este día, estimula a los creyentes a meditar, con la ayuda de María, todos los Misterios de la Salvación. Así se contempla la presencia de la Reina del Cielo en la Redención del Género humano.

Ella está presente desde el principio de este plan salvífico, cuando Dios se hace carne en ella, pasando por la vida pública, hasta llegar al Misterio Pascual, que abarca la Cruz y culmina den la Pascua.

Junto a las 50 avemarías de cada parte del Rosario, están las letanías que reconocen en María el Arca de la Nueva Alianza a través de la cual, Dios ha visitado a su pueblo, así como la Medianera de todas las Gracias. San Juan Pablo II durante su Pontificado introdujo los Misterios Luminosos que se meditan y rezan cada jueves.