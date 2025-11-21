Diversas son las festividades y memorias en honor de Nuestra Madre en este mes de noviembre. Hoy celebramos La Presentación de la Virgen. Porque como relata la Tradición, la Virgen de Niña fue presentada en el Templo y se consagra a Dios.

Son sus padres Joaquín y Ana los que le llevan al Lugar Sagrado para agradecer al Señor el feliz alumbramiento. Ella, ante la admiración de todos, sube sola la escalinata y el Sacerdote de la Antigua Alianza le incorpora al grupo de niñas que oran y se preparan para servir. La Reina del Cielo siempre dispuesta, pero sin saberlo, se prepara para ser la Madre del Mesías Salvador.

Más tarde, tal día como hoy, pero del año 543 en la Colina de Sión, ante el Templo de Jerusalén se inaugura y dedica la Basílica de Santa María La Nueva. Aquí se presenta al nuestra Madre como Purísima. La Liturgia Bizantina presenta a María en esta jornada como la Fuente Perpetuamente Manante del Amor.

También se le venera en este rito como Templo Espiritual de la Santa Gloria de Cristo nuestro Dios. Al mismo tiempo se le invoca como Protectora de todos aquellos que se consagran muy especialmente a Cristo. Oriente ya celebraba en el siglo VI esta memoria. En Occidente tuvo que ocurrir u hecho curioso.

Y es que el Embajador de Chipre ante el Papa le refirió en una ocasión la gran celebración que tenían en Grecia. Tanto le agradó al Pontífice que pensó en ponerla también en Occidente. Poco después Sixto V la introdujo para toda la Iglesia. Y desde entonces La Presentación de la Virgen se celebra cada 21 de noviembre.