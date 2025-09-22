Honrar la vida de la Beata Josefa Ruano García, una mujer sencilla, valiente y profundamente entregada a Dios. Nacida el 27 de noviembre de 1854 en Granada, España, Josefa vivió con humildad, trabajando como empleada doméstica y dedicándose al servicio de los demás con una Fe firme y generosa.

Fue miembro de la Asociación de las Hijas de María, donde destacó por su piedad, su devoción a la Eucaristía y su amor a la Virgen. Pero fue en los momentos más oscuros de la historia de su país, durante la persecución religiosa de la Guerra Civil Española, cuando su fe brilló con mayor intensidad.

En 1936, a los 81 años de edad, fue arrestada simplemente por ser católica. A pesar de su edad avanzada, nunca renegó de su fe. Fue fusilada el 9 de agosto de 1936 y entregó su vida con serenidad, perdonando a sus verdugos, dando así testimonio del amor y la misericordia de Cristo. Fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II el 10 de octubre del año 1993, junto con otros mártires de la Fe en España.