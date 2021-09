Jesús García, director de 'Medjugorje, la película': "Gracias a Dios fui allí y me cambió la vida"

El próximo 1 de octubre se estrena en cines de toda España 'Medjugorje, la película', un relato en torno a las supuestas apariciones marianas que se dan diariamente en este pequeño pueblo bosnio desde 1981 hasta nuestros días. La película es una iniciativa de la Fundación Gospa Arts, distribuida por European Dreams Factory.

Dirigida por Jesús García, uno de los mayores conocedores en España del fenómeno, y Borja Martínez-Echevarría, ganador del III Premio Abogados de Novela, el documental cuenta la historia real de dos jóvenes periodistas que en 2006 son enviados a Medjugorje cuando los hechos eran todavía poco conocidos en España.

Hay Una Llamada Para Tihttps://t.co/J5SIRxUx3Ppic.twitter.com/NnKWKdxz5e — Fundación Gospa Arts (@GospaArts) September 22, 2021

Un punto de inflexión en sus vidas

Una semana después regresan con una historia asombrosa que contar, una experiencia que supuso un punto de inflexión en sus vidas. Ellos volvieron asegurando que algo inexplicable y de calado universal sucede, hoy en día, en Medjugorje. Uno de aquellos reporteros es el propio García.

Jesús García decidió escribir en 2009 un libro sobre su experiencia en Medjugorje y ahora ha decidido trasladar lo que vivió a la gran pantalla: “Hay que estar en el cine, es una herramienta que sirve para documentar e informar. En un caso como el nuestro sirve para evangelizar […] Al final yo creo que el mundo de hoy no está en las iglesias y un día me pregunté dónde estaba la gente y me di cuenta que estaba ante una pantalla, daba igual si era pequeña, mediana o grande. El lenguaje más universal a día de hoy es el audiovisual, si queremos que esta historia llegue a cuanta más gente mejor, hay que hacer un documental”.

¡¡HAY UNA LLAMADA PARA TI!!



SI, SI...¡PARA TÍ!



La Virgen nos llama todos los días, nosotros decidimos si contestar o dejar el móvil en silencio… ¿QUÉ DECIDES?



Puedes pedir "MEDJUGORJE, LA PELÍCULA" en este enlace ???? https://t.co/GcuIXfIxih#Medjugorje#Película@gospaartspic.twitter.com/KXPl3hyHu6 — European Dreams Factory (@EuropeanDreamsF) September 21, 2021

"Más que haber llegado al final, nos han traído"

El cineasta, ante el estreno de la película, afirma que lo que se va a ver es para empezar, "una crónica de los acontecimientos de Medjugorje con entrevistas a los principales protagonistas, a los videntes, a los vecinos del pueblo que vivieron aquello en primera persona y luego una segunda parte donde vamos a ver los testimonios que hemos recogido, personas que han estado allí y cuentan su experiencia”.

El rodaje ha estado marcado por la pandemia mundial, que obligó a cambiar el guión y reducir las localizaciones: “Al final es la satisfacción de haber hecho lo que tenías que hacer. Es muy bonito ver cómo, a pesar de las tormentas y los obstáculos, de repente, cuando Dios está por medio, todo se abre. Más que haber llegado al final, nos han traído. Lo único que hemos hecho nosotros es dejarnos traer, hemos sido pacientes. Detrás de este proyecto ha habido mucha oración y eso se nota”.

La experiencia de Jesús con Medjugorje viene desde muy lejos: “Nací en una familia cristiana, fui a un colegio católico y como le he pasado a mucha gente de mi generación en un momento dado de la vida hemos dejado de lado la fe porque no nos dice nada. Yo soy periodista y me mandan a hacer un reportaje a Medjugorje y lo que descubrimos es que vas allí interesado por las apariciones y, una vez que estás allí, esas pasan a un segundo plano, y lo que brota a la superficie es la importancia que hay en la relación entre tú y Dios".

?? _ @Tamara_Falco_ : "Me entró más curiosidad por conocer este sitio, donde ella decía que estaba ahí la presencia de la Virgen" #MedjugorjeLaPeliculahttps://t.co/J5SIRxUx3Ppic.twitter.com/xZaNAI4YBD — Fundación Gospa Arts (@GospaArts) September 22, 2021

El cambio de vida en Medjugorje

Jesús tiene claro que en Medjugorje le cambió la vida: “Absolutamente, un cambio de vida para bien, inesperado y recomendable.Gracias a Dios fui y tuve ese encuentro que me cambió la vida”.

El cineasta está seguro que, el próximo 1 de octubre, las personas que se van a parar ante los cinemas de toda España tendrán “una llamada” para ellos: “Es universal, para todo el mundo. Una frase que me dijeron en Medjugorje es que íbamos allí porque la Virgen nos llamaba. Me parecía una tontería, pero unos cuantos años después estoy plenamente convencido que hay una llamada”.

Para el futuro, Jesús quiere vivir “el día a día, el afán de cada día me llena mucho, tengo una familia maravillosa, no miro mucho más allá. Tengo proyectos, pero Dios dirá cuál hay que coger". La última pregunta que le hacemos al cineasta es muy clara: "¿Qué es Medjugorje?" Y la respuesta del cineasta es también muy clara: “Dios existe, Dios es verdad”.