El legado de Piedad de la Cierva, pionera en la ciencia española, reunido en una exposición que recorre su trayectoria

El legado de Piedad de la Cierva, pionera en la ciencia española, será homenajeado en Madrid con la Mención Guadalupe Ortiz de Landázuri y una exposición que recorre su trayectoria. La muestra, actualmente en la Universidad de Navarra, llegará en marzo al Colegio Los Tilos, donde abrirá sus puertas a colegios e instituciones educativas.

A lo largo de la historia, muchas mujeres han realizado aportes fundamentales a la ciencia, aunque sus nombre no siempre han sido reconocidos. Aunque en la actualidad su acceso a la investigación ha aumentado y su presencia en disciplinas STEM es cada vez mayor, todavía persisten desafíos que dificultan la igualdad real en este ámbito. Dar a conocer su legado no solo es un acto de justicia, sino también una forma de inspirar a nuevas generaciones de científicas.

Por ello, cada 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha especial que permite visibilizar el trabajo de las científicas y fomentar la participación de mujeres en los ámbitos científicos y tecnológicos.

En este contexto, recuperar la historia de pioneras que allanaron el camino para otras mujeres cobra especial relevancia. Una de ellas es Piedad de la Cierva, una investigadora murciana cuya excelencia y perseverancia dejaron una huella profunda en el desarrollo de la ciencia española. Su vida y su trabajo no solo merecen ser recordados, sino que siguen siendo un referente para quienes sueñan con dedicarse a la investigación científica.

Más allá del laboratorio

Piedad de la Cierva Viudes (Murcia, 1913 - Madrid, 2007) fue una pionera de la ciencia en España, cuya trayectoria abrió el camino para futuras generaciones de mujeres en el ámbito STEM. Tras licenciarse en Ciencias por la Universidad de Valencia en 1932, continuó su formación en el Instituto Rockefeller de Madrid, donde tuvo la oportunidad de trabajar junto a algunos de los científicos más destacados de su tiempo. En 1935 obtuvo su doctorado con una tesis sobre estructuras cristalinas, dirigida por Julio Palacios. Su talento y dedicación le valieron una beca para ampliar estudios en el Instituto Universitario de Física Teórica de Copenhague, bajo la dirección de Niels Bohr.

Tras la Guerra Civil Española, Piedad de la Cierva se incorporó a un ambicioso proyecto destinado a impulsar la investigación y fabricación de instrumentos ópticos para la Marina, iniciativa que más tarde se integraría en el recién creado CSIC. Piedad de la Cierva fue la única mujer admitida en la institución en su primera constitución, un logro que marcó un hito en la ciencia española.

Su trabajo en el desarrollo de vidrio óptico y láminas antirreflejos fue clave para la producción de equipos como prismáticos, cámaras fotográficas y gafas, contribuyendo significativamente al avance de la óptica aplicada. Por estas investigación recibió premios y menciones.

Con el paso de los años, el instituto en el que trabajaba dejó de enfocarse en estos desarrollos, lo que la llevó a explorar nuevas líneas de investigación. Fue entonces cuando inició sus estudios sobre el uso de la cascarilla de arroz como aislante térmico, un trabajo innovador que le valió en 1955 el prestigioso Premio "Juan de la Cierva".

Su legado no solo se mide en descubrimientos y avances técnicos, sino también en el impacto que tuvo en la formación de jóvenes científicas, impulsando sus carreras como investigadoras. Entre ellas, Guadalupe Ortiz de Landázuri, a quien dirigió su tesis doctoral, aunque no pudo firmarla al no ser catedrática.

Un legado vivo

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Colegio Los Tilos (Vallecas) rendirá homenaje a Piedad de la Cierva con la Mención Guadalupe Ortiz de Landázuri, un reconocimiento otorgado a mujeres que han dejado una huella significativa en la investigación y en la formación de nuevas generaciones. La distinción será entregada a título póstumo y recibida por su sobrina nieta, Carmen Gómez-Fayrén, investigadora en el Instituto de Física Teórica de la UAM-CSIC.

Este año, el Colegio Los Tilos refuerza su compromiso con la promoción de vocaciones STEM entre sus alumnas y, como parte de esta iniciativa, acogerá la exposición Piedad de la Cierva: pionera, visionaria y científica. La muestra, organizada por el Centro de Estudios Josemaría Escrivá, junto al Museo de Ciencias, el Museo de la Universidad y el grupo Women for Science, se exhibe actualmente en la Universidad de Navarra (Pamplona), donde permanecerá hasta el 14 de marzo con un programa de visitas destinado a escuelas y colegios.

La exposición ofrece un recorrido por la trayectoria de Piedad de la Cierva, destacando los retos que enfrentó como científica en una época en la que la presencia femenina en el ámbito académico y científico era excepcional. Su trabajo, desarrollado entre la II República y el franquismo, abrió camino para futuras generaciones y evidenció la importancia de impulsar la participación de las mujeres en la investigación.

Además, la muestra sumerge a los visitantes en un entorno que evoca el mundo de la ciencia y la experimentación. A través de una cuidada instalación que combina materiales propios de los laboratorios con elementos energéticos y tecnológicos, se recrea un espacio inspirador. Siguiendo la estética del funcionalismo tecnológico europeo y americano, la exposición resalta el valor de los instrumentos y artefactos científicos exhibidos, muchos de ellos originales de mediados del siglo XX.

A partir del 25 de marzo y hasta el 14 de mayo el colegio Los Tilos será el epicentro en el que se desarrollará esta exposición, abriendo sus puertas a otras instituciones educativas de Madrid y al público en general.

El apoyo del Gobierno de Navarra a esta iniciativa, enmarcada dentro de su programa Cosmos 2024, subraya la importancia de fomentar la cultura científica y despertar el interés por la investigación entre las nuevas generaciones. Actividades como estas no solo permiten visibilizar el trabajo de las científicas, sino que también contribuyen a la creación de referentes femeninos en los ámbitos de la ciencia y la tecnología.