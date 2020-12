El guiño de Raphael a sus detractores durante la interpretación de 'El Tamborilero' en Nochebuena

Una Nochebuena más la televisión ha llevado el sello de Raphael, que nos ha vuelto a deleitar con sus grandes canciones durante la gala 'Raphael 6.0' emitido en TVE mientras la mayoría de los hogares españoles disfrutaban en familia (quien haya podido) de la cena navideña, marcada este año por los efectos de la covid-19.

Una actuación a través de la pequeña pantalla que tuvo lugar tras la emisión de otro clásico del 24 de diciembre en la cadena pública, 'Telepasión', y que se celebró apenas cinco días después de que Raphael actuara en concierto en el Wizink Center de Madrid y fuese duramente criticado en las redes sociales por la alta afluencia de público que asistió a las instalaciones del antiguo Palacio de los Deportes, si bien es cierto que las normas se cumplieron en todo momento, tal y como precisó la organización.

En 'Raphael 6.0', el artista andaluz presentaba las canciones que incluyen su último disco que lleva este nombre, y que ha servido para celebrar sus seis décadas en los escenarios. Artistas de la talla dePablo López,Vanessa Martín,Rozalén,Manuel Carrasco o Luis Fonsi participaron en el especial de Nochebuena, ya que también forman parte de este disco-homenaje. Y, como no podía ser de otra manera, no faltaron los grandes clásicos del cantante jienense, como 'Mi gran noche', 'Yo soy aquel' o el Villancico de 'El Tamborilero', así como su versión de temas como 'Morir de amor' de Camilo Sesto o 'Me olvidé de vivir' de Julio Iglesias.

El sutil 'guiño' de Raphael a sus detractores a través de 'El Tamborilero'

Sin duda, la interpretación de 'El Tamborilero' fue el momento álgido del programa musical, ya que emocionó a muchos, independientemente de que sean o no seguidores de Raphael. Pero 'El Tamborilero' fue también protagonista por otro motivo.

Y es que Raphael, durante la grabación de la gala, simulaba llegar a los estudios de TVE. A su llegada a las instalaciones de la empresa pública, el cantante tuvo la oportunidad de verse así mismo 50 años atrás, cuando empezaba en el mundo artístico y por consiguiente sus participaciones en la parrilla televisiva durante la Navidad.

En uno de estos flashes, el Raphael actual contemplaba cómo interpretaba su “otro yo” el 'Tamborilero' en los años setenta. Fue en ese momento cuando Raphael hizo un comentario que se interpretó como una indirecta a sus detractores: “Tampoco gesticulo tanto”, reflexionaba tras verse así mismo.

Raphael, un artista muy expresivo en los escenarios

No es ningún secreto que Raphael, como artista, lo da todo en el escenario, lo que le lleva a vivir con pasión cada una de sus canciones, hasta el punto de exagerar sus movimientos, lo que para muchos se trata de una “sobreactuación”. Ha quedado claro que, para el jienense, estas posibles críticas son fruto de la imaginación, o al menos no se ajusta del todo a la realidad.

En cualquier caso, con sus seguidores y detractores, ya que no se puede gustar a todo el mundo, Raphael pasará a la historia de la música de nuestro país. Temas míticos como 'Yo soy aquel', 'Mi gran noche' o 'Escándalo' no pasan de moda por muchos años que hayan pasado de su estreno. Raphael es eterno, como volvió a quedar claro en la última gala de Nochebuena, en la que 'Raphael 6.0' fue líder de su franja horaria con 2.654.000 seguidores y un 17,8% de cuota.