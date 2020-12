Raphael pone en evidencia al Gobierno por su gestión de la pandemia: "¿Es importante?"

Llega la Navidad. Y, con ella, sus personajes recurrentes, como Raphael. El cantante siempre está presente en estas fechas debido al especial televisivo que suele protagonizar en TVE. Este año no será una excepción, con nuevo disco incluido para celebrar sus 60 años en la música.

El cantante de Linares ha aprovechado estos momentos en los que está tan presente en el día a día de los españoles para aparecer con mayor frecuencia en los medios. De ahí una entrevista que ha concedido a El Mundo y en la que ha protagonizado unas declaraciones sorprendentes. Por el tema, la política, y por los destinatarios: nuestros mandatarios.

Ricardo Rubio / Europa Press

Raphael pone en evidencia al Gobierno por su gestión de la pandemia

Nadie escapa a la realidad del coronavirus. Tampoco los músicos, que se han visto especialmente afectados por las restricciones motivadas por la pandemia. Raphael ha salido más o menos bien parado en este sentido, ya que va a dar algunos conciertos en Madrid este fin de semana y se va a ir de gira por México, Colombia y Chile.

Aun así, el artista está bastante enfadado con los máximos responsables de la gestión de la crisis de la covid-19. “Se nos ha intentado hacer creer a los ciudadanos que somos los responsables de la pandemia, y nosotros no tenemos la culpa de nada”, asevera Raphael.

Aún va más allá en su indignación, ya que considera que “hay mucho inepto al que sólo le preocupa pelear por cosas que ahora no interesan a nadie”. Y pone un ejemplo: “¿Bajar dos céntimos el precio de las mascarillas es importante? ¿Por dos céntimos arman esa gresca?”.

“No hay ninguna voluntad de mejorar las cosas”, lamenta también Raphael. Que añade para concluir: “Nos quejábamos de Trump, y fíjate lo que tenemos aquí”.

En su nuevo álbum, marcado por los duetos, Raphael interpreta clásicos como 'Me olvidé de vivir' junto a Manuel Carrasco; 'Vivir así es morir de amor', junto a Gloria Trevi; o 'Lucha de gigantes' junto a Mikel Izal.

En el disco también han colaborado artistas como Luis Fonsi, Vanesa Martín, Pablo Alborán, Alejandro Fernández, Mon Laferte, Omara Portuondo y Luciano Pereyra. Además, incluye dos temas inéditos compuestos e interpretados con Pablo López y Natalia Lafourcade.

Ricardo Rubio / Europa Press

“A mí las canciones que me gustan a lo largo de mi vida siempre las guardo en mi cabeza y me da muy buen resultado. Todo son grandes canciones que me han gustado mucho”, indicó Raphael en la presentación de 'Raphael 6.0'.