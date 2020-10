Vanessa Martín, en COPE: "Me ha hecho bien el confinamiento porque me ha bajado la cabeza a la tierra”

Vanesa Martín ha presentado este viernes en 'Herrera en COPE' su nuevo álbum, Siete veces sí, en honor a la canción de Joaquín Sabina 'Siete Crisantemos'. La artista malagueña, una de las más extraordinarias compositoras de su generación, ha dicho que “este disco nace en pleno confinamiento. No tenía previsto salir este año, iba a estar viajando por el mundo y componiendo para otros artistas”.

Sin embargo, el duende llamó a su puerta durante el encierro. “Cuando tienes las emociones a flor de piel y cuando tienes el carácter de rebeldía encima, te rebelas ante la situación y haces la huelga china. No he parado de escribir no solo canciones, sino sonetos, peomas... Empecé a dibujar, he leído mogollón y he visto series que tenía pendientes. Quitando la preocupación lógica de todos, el miedo y la incertidumbre, me ha hecho bien en ese sentido porque me ha bajado la cabeza a la tierra y he creado sin presión”, le ha confesado a los oyentes de Carlos Herrera.

Según ha dicho, su nuevo trabajo, que es el séptimo de su prolífica carrera, "está pensado para el directo" y “viene cargado de sonidos muy frescos. Es la primera vez que produzco un disco y nos hemos limitado a disfrutar”, ha manifestado. Tanto que a la altura de junio ya tenía su trabajo listo.

Ahora mismo se encuentra promocionando su nuevo álbum por América a través del programa de videollamadas y reuniones virtuales Zoom. Además, los conciertos arrancarán a finales de marzo o abril del año próximo y, según esté la situación sanitaria, se adaptarán a las medidas que sean oportunas.

Vanessa Martín, que tiene más de 145 millones de reproducciones en Spotify, ha aimado a todas las personas que empiezan en el mundo de la música a utilizar las redes sociales para promocionarse. "El talento se abre las pueras como el agua y el interés tiene patas", ha sentenciado parafraseando a su abuela.

¡Mucha suerte, Vanessa!