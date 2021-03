Paz Herrera 'hace méritos' para enfrentarse a Pablo Díaz en 'Pasapalabra': "Con ganas de cazar"

Paz Herrera y Pablo Díaz se han convertido en dos de los concursantes más temidos de la televisión en España. La primera triunfa en la actualidad en el programa de TVE 'El Cazador', mientras que el joven tinerfeño sigue luchando por hacerse con el bote de 'Pasapalabra'. Una aventura que el violinista emprendió en junio, apenas un mes después de que Antena3 iniciara las emisiones del espacio que presenta el sevillano Roberto Leal.

�� ¡Con la A! Lugar donde puedes volver a ver los programas de #Pasapalabra215 ��



✨ ¡Correcto, @ATRESplayer! ����

https://t.co/B37pGvdJh1 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) March 16, 2021

Este martes 16 de marzo, ambos concursantes comparecían en sus respectivos programas, demostrando que a día de hoy no tienen rival a la hora de conseguir los objetivos que se proponen. Paz Herrera ha sufrido hasta el final, pero finalmente logró 'cazar' a los cuatro concursantes de la edición de este martes, evitando que se llevaran a su casa los 30.000 euros que habían cosechado. "Vengo con ganas de cazar", repite insistentemente Paz Herrera a los concursantes.

La pregunta que permitió a Paz Herrera 'cazar' a los concursantes

No lo tenía fácil Herrera, ya que tenía dos minutos para igualar las 21 respuestas que cosecharon sus cuatro rivales. Finalmente lo logró, haciendo gala de su cultura en diferentes campos. Y la respuesta que le permitió ganar en el último programa que presenta Ion Aramendi tuvo lugar con uno de los apóstoles de Jesús. Se trataba de Santiago.

Aramendi planteaba la siguiente cuestión a 'la cazadora': “¿En qué ciudad murió Santiago, Patrón de España?” La respuesta podría parecer fácil, ya que al ser patrón de nuestro país muchos tal vez podrían pensar que falleció en España. Pero nada más lejos de la realidad. Murió en Jerusalén en el año 44 d.C. Paz Herrera no dudó en ningún momento, y obtuvo la respuesta que necesitaba para ganar.

Madre mía, @Paz_apalabra contesta todas las preguntas seguidas sin un solo fallo y caza al equipo con 16 segundos de sobra. ��#ElCazador246pic.twitter.com/4746fjoGUm — El Cazador (@ElCazadorTVE) March 16, 2021

En 'Pasapalabra' la vida sigue igual

Y tras la emisión de 'El Cazador', en Antena3 comenzaba 'Pasapalabra', donde los espectadores ya saben el final de la película: ganará Pablo Díaz. Y es que el joven tinerfeño no tiene rival, máxime si su contrincante es 'novato' como es el caso de Fernando, que ha completado este martes su segundo programa en el espacio de Atresmedia.

En la edición de este 16 de marzo, Díaz se ha quedado lejos de hacerse con el bote del rosco, pero no ha sufrido para hacerse con los 1.200 euros. No ha pasado de los 22 aciertos, fallando en una de las palabras y no respondiendo a otras dos.

Este miércoles será la participación número 185 de Pablo en 'Pasapalabra'. A día de hoy desconocemos si su rival será Fernando u otro concursante que se imponga en la 'silla azul'. Pero pase lo que pase en la prueba inicial, lo que está claro es que el violinista se meterá en el bolsillo otros 1.200 euros. ¿Acabará por aburrir a los espectadores tanta rutina?

Paz Herrera vs Pablo Díaz: ¿sería posible verles en el rosco?

Lo que parece evidente es que 'Pasapalabra' necesita una sacudida, un concursante capaz de hacer frente a Pablo Díaz en la prueba final. Algo que desde la eliminación de Luis de Lama no sucede. Paz Herrera podría ser un buen perfil. ¿Aspirará a hacerse por segunda vez con el bote como ya hiciera en Telecinco?