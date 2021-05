Pasapalabra: la pregunta de Roberto Leal a Javier Dávila en el Rosco que levanta sospechas: "¡Qué casualidad!"

Pablo Díaz y Javier Dávila demuestran cada tarde sus habilidades en 'Pasapalabra', el programa presentado por Roberto Leal en Antena 3. El duelo ya se está pareciendo al que el joven Pablo tenía con el guardia civil Luis de Lama y los espectadores disfrutan con 'El Rosco' para ver si finalmente uno de los dos se lleva el bote que el próximo lunes será ya de 1.600.000 euros.

En la edición de este viernes, 7 de mayo, Pablo volvió a demostrar sus habilidades ganando a Javier que falló 2 respuestas y dejó sin responder a otras dos. La semana que viene el programa empezará con la silla azul donde Javier tendrá la presión de poder dejar el programa.

En todo caso, son muchos los seguidores del programa que presenta el sevillano Roberto Leal quienes a través de las redes sociales se están dando cuenta de que el 'Rosco' de Pablo Díaz parece ser mucho más complicado que el del rival.

Una percepción que muchos ya tenían cuando el joven tinerfeño competía contra Nacho Mangut,Luis de Lamao ahora Javier Dávila.

A pesar de los esfuerzos de la producción de pasapalabra para ayudar a Javier, ni así logra ganarle a Pablo. La única queja es que no sean tan obvios.

Como para no sorprenderlos!!! Siempre el rosco más difícil le toca a @pablodiazviolin que casualidad! Bravo Pablo????????

@PasapalabraA3 no será porque no se lo ponéis difícil. Todo lo fácil para Javier y los concursantes mejores para Javier. Los famosillos lelos para Pablo. Sortead el rosco y los famosos a ver si así se ve la falta de interés en que se mantenga Javier. No sois objetivos, sois ??