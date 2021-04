Las redes, indignadas con 'Pasapalabra' por este cambio de criterio en una de las pruebas: "Tongo evidente"

Pablo Díaz no para de sumar victorias en ‘Pasapalabra’. Da igual cual sea su rival, siempre sale a flote. Tras un inicio espectacular, el efecto Javier Dávila parece haberse desinflado, si bien es cierto que la llegada del veterano concursante ha obligado al joven tinerfeño a emplearse a fondo para sumar los 1.200 euros de cada edición.

El bote de momento se le sigue resistiendo, aunque muchos espectadores creen que será cuestión de tiempo. No obstante, no faltan críticos hacia la figura del violinista. Y es que para muchos, algunas pruebas están diseñadas para él y poder acumular segundos en el rosco final, que le permiten ‘pasar palabra’ en infinidad de ocasiones para llevar a cabo su estrategia y propiciar su victoria frente a los rivales.

Una realidad que en las redes sociales empieza a no gustar, llegando a reclamar al programa que presenta el sevillano Roberto Leal un cambio en las pruebas, especialmente en la de memoria: ‘¿Dónde están?’, en la que Pablo siempre arrasa, acumulando 20 segundos extras.

El programa necesita reformas evidentes. Y a pique no sé si se irá o no, pero lo que si te digo que Pablo no está y esto no lo ve nadie