Luis de Lama no se corta al hablar del fallo de Pablo Díaz en 'Pasapalabra': "No tiene sentido"

El exconcursante de 'Pasapalabra', Luis de Lama, también está siguiendo atentamente lo cerca que se encuentra Pablo Díaz de completar el rosco. Ambos mantuvieron una gran rivalidad durante 84 programas, hasta que Luis fue eliminado.De Lama quedó eliminado al fallar la letra 'F': "Capa externa del sol formada por gases que emiten luz". El concursante respondió "fóculo" y falló pues la respuesta correcta era "fotosfera".

Este error fue un golpe para el participante y la audiencia pues tuvo que marcharse visiblemente afectado. Recordando aquellos tiempos en el programa de Antena 3, Luis ha querido lanzar un cariñoso mensaje a su excontrincante: "Mi enhorabuena a Pablo Díaz por el nivelón cada día, por el Roscazo de hoy y a 'Pasapalabra' por enseñarnos a no dar nada por sentado. Como dice Anthony Blake..y recuerden, todo lo que han visto ha sido producto de su imaginación, no le den más vueltas, no tiene sentido".

Mi enhorabuena a @pablodiazviolin por el nivelón cada día, por el Roscazo de hoy y a @PasapalabraA3 por enseñarnos a no dar nada por sentado. Como dice Anthony Blake "Y recuerden, todo lo que han visto ha sido producto de su imaginación, no le den más vueltas, no tiene sentido"�� — LuisDLama (@LuisDLama) February 25, 2021

Este mensaje ha sido retuiteado en 74 ocasiones y ha recibido mil 'likes'. Con estas palabras, indirectamente también se refiere a lo mucho que se comentó este jueves el 'engaño' que decían sufrir muchos seguidores del programa, pues todo parecía indicar que Pablo se haría con el bote en ese espacio.

'Pasapalabra' está rompiendo los audímetros ya que ayer fue la emisión más vista y de mayor cuota de la historia del programa. Un hito histórico pues 4.844.000 espectadores esperaban la victoria de Pablo Díaz y 7 millones de personas conectaron durante un minuto en Antena 3 en esa franja horaria.

Antena 3 celebra este domingo los 20 años de 'Pasapalabra', con los expresentadores Jaime Cantizano y Silvia Jato

El programa de televisión celebrará este domingo, a las 19.30 horas, el 20 aniversario de 'Pasapalabra', con un programa especial para rendir homenaje a uno de los formatos más longevos de la televisión.

Según ha adelantado la cadena de Atresmedia, este especial contará con los expresentadores del programa Silvia Jato y Jaime Cantizano, que regresarán como invitados para ayudar a los concursantes. Además, Fernando Romay y Remedios Cervantes también estarán en el espacio como famosos invitados.