Los seguidores de 'Pasapalabra' ven una conspiración contra Pablo Díaz durante las pruebas: "No le ayudan"

La batalla entre Pablo Díaz y Javier Dávila en ‘Pasapalabra’ sigue adelante. En la edición de este miércoles, 5 de mayo, ambos volvieron a empatar con 22 aciertos y tres palabras sin responder. Por tanto, este jueves no habrá silla azul y tanto el tinerfeño como el profesor se enfrentarán por trigésimo sexta vez para hacerse con el jugoso bote del concurso, que asciende ya a 1.588.000 euros.

¡@pablodiazviolin vuelve a empatar con @javierdavilaglz en el último segundo! Llevamos varios días en que no sabemos qué va a suceder hasta el último momento. ¿Nos darán alguna que otra sorpresa esta semana? Gracias por acompañarnos una tarde más. #Pasapalabra257 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) May 5, 2021

Sin embargo, son muchos los seguidores del espacio que presenta el sevillano Roberto Leal quienes a través de las redes sociales consideran que lo que está impidiendo a Pablo imponerse a Dávila en los últimos días tiene que ver con los escasos segundos que está cosechando en las pruebas previas al rosco.

De hecho, no son pocos quienes aseguran que, en los últimos tiempos, junto a Pablo integran el equipo personalidades públicas que no le están ayudando a conseguir más segundos en pruebas como la ‘pista musical’ o ‘Dónde están’, en las que el violinista suele arrasar cada tarde, permitiendo acumular más segundos que su contrincante en la prueba final.

Una impresión de algunos usuarios a la que se suma las ya clásicas, como que el rosco de Pablo es de mayor dificultad que la de sus rivales. Una percepción que muchos ya tenían cuando el joven tinerfeño competía contra Nacho Mangut,Luis de Lama o ahora Javier Dávila.

A @pablodiazviolin cada vez le colocan invitados que no le ayudan y el rosco con más dificultad, en cambio a @javierdavilaglz lo ayudan cada vez más, da la impresión que no quieren que Pablo se lleve el rosco, sino otro concursante. — Tania mattogno (@Tatypelo) May 5, 2021

Cada vez el equipo de Pablo tiene menos puntos. No lo entiendo, cómo puntuais? — Nazaret (@Nazarett1111) May 5, 2021

Sin animo de crear controversia. Pero cada vez creo que @pablodiazviolin revibe un #roscopasapalabra muy complejo. Ok.. #pablopasapalabra es un genio. Pero es muy dificil.. @antena3com@ATRESplayer — Juan Carlos Gordillo (@modagordillo) May 6, 2021

La sorprendente palabra que no adivinó Pablo Díaz

Sin embargo, otros muchos espectadores y seguidores de ‘Pasapalabra’ no se explican lo que ha ocurrido en el rosco de este miércoles, donde Pablo y Javier empataron con 22 aciertos. Lo sorprendente es que el violinista no fuese sacar adelante la letra ‘E’, que era relativamente sencilla de adivinar: “Inscripción funeraria que se pone en un sepulcro o una lápida”. Tras ‘pasar palabra’ en varias ocasiones, Pablo optó por no darle a Roberto Leal una respuesta. La correcta era ‘Epitafio’.

La sencillez de la respuesta sorprendió a muchos usuarios en Twitter, máxime cuando Pablo, ya fuera de tiempo, dio como respuesta ‘Emblema’.

¿Que a pasado con "epitafio" ?con la de palabras que suelta. — Mercal (@Mercal55370329) May 5, 2021

����‍♂️ Sorprendente, ha dicho que tenía emblema. Falta de tiempo? — Alfonso IX (@AlfonsoIXLeon) May 6, 2021

Otra de las palabras que alejaron al concursante de la victoria este martes fue la letra ‘V’, que realmente era complicada de acertar, ya que requería unos conocimientos sobre la Historia del Arte francamente vastos: ‘Apellido del arquitecto que diseñó la iglesia de Santa Chiara en la ciudad de Turín’. Vittone fue el arquitecto que diseñó este templo que originalmente fue un monasterio gótico perteneciente a la Orden de las Clarisas construido en el siglo XIII.

En cualquier caso, el empate entre Javier y Pablo permite a la audiencia seguir disfrutando de esta batalla entre dos verdaderos conocedores del diccionario de la RAE y de la cultura española y universal. Todo parece indicar que, salvo alguno de los dos se lleve el bote, hay guerra para rato.