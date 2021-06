Los seguidores de 'Pasapalabra', contra el formato por esta actitud de Pablo Díaz y Dávila: "Payasadas"

A muchos ya le parece aburrido y otros en cambio le atribuyen un gran mérito. Lo cierto es que Pablo Díaz se ha convertido tal vez en el concursante más mediático del último año en televisión, tras un año tratando de hacerse con el bote en el rosco final de ‘Pasapalabra’ que emite Antena3 de lunes a viernes de 20h a 21.10h.

En el último programa volvió a imponerse a Javier Dávila, después de acertar 22 preguntas y optar por el silencio en los tres restantes. Por su parte Dávila arriesgó más y se quemó. Falló en tres respuestas, pese a que el número de aciertos también ascendió a 22.

De esta manera, Dávila está obligado a pasar por la temida ‘silla azul’ en la edición de este lunes, 14 de junio, si quiere seguir optando a llevarse el bote, que asciende ya a 1.750.000 euros. Una verdadera fortuna para quien logre llevárselo.

Será el programa número 247 del joven tinerfeño, quien ha entablado una relación muy cordial con el presentador del concurso, el sevillano Roberto Leal, y se ha ganado el respeto del público y de los espectadores. En realidad, el violinista ha estado presente desde que ‘Pasapalabra’ regresara a Antena3 en mayo de 2020, tras años de emisión en Telecinco.

En el programa de este viernes Pablo repitió la estrategia que ha repetido tantas veces. ‘Pasar palabra’ en la primera vuelta del rosco para pensar bien la respuesta y evitar sorpresas. Por su parte, Dávila cogió carrerilla desde el primer momento. Pero a Pablo esto no le pone nervioso, optando por ir a su ritmo.

En esta ocasión, se hizo con la victoria y los 1.200 euros de rigor gracias a dos aciertos en preguntas relacionadas con el lenguaje religioso. Concretamente en las letras ‘A’ y ‘S’.

En la ‘A’, Roberto Leal buscaba respuesta a las monedas que en algunos ritos matrimoniales los novios entregan como símbolo de su unión. Se tratan de las arras, tal y como respondió, tras pasar varias veces palabra, el joven concursante.

La letra ‘S’ entrañaba alguna dificultad mayor, pero lo supo solventar finalmente el tinerfeño: “Composición o cántico de alabanza u ovación a Dios”. Dudó, pero también sacó adelante la palabra: ‘Salmo’. Dos aciertos que han permitido a Pablo imponerse a Dávila una vez más. Veremos a ver si esta semana se hace con el bote.

Pero las voces en las redes sociales contra el formato del programa siguen muy presentes. La mayoría coinciden en apuntar que se trata de un programa serio que fomenta la cultura, pero aburrido en la prueba final.

A mi me aburre cantidad, Pablo no tiene rival y así no existe emoción...

Yo ya no lo veo y me sabe mal pq me gustaba...