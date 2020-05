La lección provida de las madres de famosos no deseados: "Es importante que las mujeres tomen conciencia"

Este domingo no habría nada que celebrar si las mujeres hubieran optado por el aborto frente a la vida. Madres valientes que estuvieron a punto de no tener a sus hijos, pero que tuvieron la determinación de seguir adelante con el embarazo pese a las adversidades y dieron a luz a estrellas del deporte, de la música o del cine.

LA TENTATIVA DE LA MADRE DE CRISTIANO RONALDO

“Nerviosa y asustada, María Dolores sabía que había llegado el día. Tendría que hablar con su médico para sugerir la interrupción del embarazo. Era el cuarto, el que tanto la preocupaba y que tantas dificultades añadiría a su hogar […]”. ¿La razón? Ya tenía tres hijos y pensaba que tal vez no podría permitirse económicamente criar a uno más.

Juventus' Cristiano Ronaldo poses with his mother Maria Dolores dos Santos Aveiro MASSIMO PINCA

Así narra el libro “Madre Coraje”, escrito por la madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, y por Paulo Sousa Acosta, cómo fue el momento en el que se planteó abortar a la estrella del fútbol mundial. "Es importante que las mujeres de hoy tomen conciencia y se lo piensen dos veces antes de llegar a abortar", señala en la publicación.

LA HISTORIA DE ANDREA BOCELLI

La madre del tenor italiano Andrea Bocelli también ha revelado en una entrevista que cuando estaba embarazada, los médicos le recomendaron abortar a su hijo porque iba a nacer con una enfermedad congénita, pero ella se negó.

“Llegué al hospital a causa de unos fuertes problemas con el vientre. Recuerdo cuando (los médicos) me dijeron: Abórtalo, tu hijo será ciego. Me dijeron que él nacería con una enfermedad congénita que le llevaría a perder la vista. Me aconsejaron abortar, pero no lo hice”, ha manifestado. "Quise contar esa historia para dar fuerza a las familias que afrontan situaciones similares a aquella por la que yo y mi familia vivimos”.

La madre del tenor también ha revelado que en un hospital de Turín su hijo “conoció a un hombre ruso que era un gran amante de la música sinfónica, que escuchaba todos los días durante su recuperación”. “Fue entonces que Andrea se dio cuenta de que estaba hechizado por ese género, llegando a no darse cuenta de que estaba una clínica. Ya no se acordaba que estaba en un tratamiento, estaba fascinado por la música”, ha narrado.

LA MADRE DE BIEBER BUSCÓ ALTERNATIVAS

La madre de Justin Bieber también ha revelado en su libro 'Nowhere But Up: The Story of Justin Bieber's Mom', que llegó a ejercer de camello, pensó en el suicidio e incluso en abortar cuando se quedó embarazada del cantante. Tenía 17 años y su familia y amigos le alentaron a abortar, pero ella se opuso. Prefirió acudir a un hogar para jóvenes embarazadas, donde recibió el apoyo y la ayuda que necesitaba.

"Yo sólo sabía que no podía. Yo sólo sabía que tenía que conservarlo y hacer las cosas lo mejor que pudiera. No sabía cómo iba a hacerlo, pero lo que sí sabía es que no podía, que no podía abortar. Tenía que dar lo mejor de mí misma. Tenía que ver qué hacer. Y estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta", ha declarado en el libro.

CELINE DION Y SU LUCHA CONTRA EL ABORTO

La cantante francocanadiense Celine Dion era el decimocuarto hijo de su madre. Al principio, su madre se quedó devastada cuando descubrió que estaba embarazada. Confusa, acudió a su sacerdote para preguntarle si debería abortar como todo el mundo le aconsejaba, pero él la animó a que no lo hiciera.

Durante una entrevista, la cantante ha dicho que una vez que su madre dio a luz, la "amó tan apasionadamente como al resto de sus hijos". De ahí su lucha por la vida y en contra del aborto.

Además de provida, Céline Dion defiende sin complejos el matrimonio: “Es para la vida y para la muerte”. Tras el fallecimiento de su marido debido al cáncer, la artista también ha defendido la importancia y el valor del matrimonio en todas sus facetas, no solamente cuando las cosas van bien.

JACK NICHOLSON Y EL REGALO DE LA VIDA

El legendario actor Jack Nicholson es un acérrimo defensor de la vida. "Estoy en contra de eso. No tengo derecho a ningún otro punto de vista", ha declarado. La postura antiabortista de Nicholson es por motivos personales. Su madre, que lo tuvo cuando era adolescente, fue presionada para abortar, pero se negó.

Por eso, cuando le preguntaron sobre el aborto en una entrevista con la revista 'Rolling Stone', dijo que lo único que sentía por su madre y su abuela era una gratitud inmensa. "Si hubieran tenido menos carácter, nunca habría podido vivir. Estas mujeres me dieron el regalo de la vida".