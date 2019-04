“Te cuido todos los días”: la respuesta ‘desde el cielo’ a la carta que una niña envió a su madre fallecida

Ella Lennon, una niña escocesa de cuatro años, perdió a su mamá hace cuatro meses y ante la proximidad del #DíaDeLaMadre, la pequeña quiso felicitarla.

Y le escribió una carta. Dirección: el cielo. En el sobre, un dibujo de la familia y en una esquina, su firma: Ella Lennon, cuatro años. Dentro, estas palabras: "Mamá, eres una entre un Millón”, junto a un Millón de ojos saltones.

Cuando terminó, se fue hasta el buzón más cercano y echó la carta. Pasadas 48 horas, la niña recibió su repuesta.

El remite no dejaba lugar a dudas: "Mami. Puerta del Ángel, 1. En las nubes, El Cielo".

Decía: "Mi preciosa Ella. Muchas gracias por mi especial carta del Día de la Madre. Tú eres única para mí y te amo mucho. Millones, billones y trillones es cuanto te quiero. ….Estás creciendo mucho para ser una niña hermosa y especial y estoy muy orgullosa de ti. Estoy en el cielo y te cuido todos los días. Muchos besos y abrazos. Mamá”.

Su tía Linda ha publicado en Twitter esta hermosa historia. "En el primer Día de la Madre celestial de mi hermana, Ella envió una carta a su mamá. Hoy, una amable persona desconocida de Correos ha dedicado un tiempo a responder y a hacer feliz a una niña. Su rostro se iluminó con una enorme sonrisa, la que sólo muestra a la gente increíble de este mundo. No puedo agradecérselo lo suficiente".

On my sisters 1st heavenly Mother's Day Ella sent her mummy a card, today a kind stranger from the Royal Mail used their time to reply and make a little girl so happy! Her face lit up with the biggest smile, Just shows the amazing people in this world! Can't thank you enough ❤️✨ pic.twitter.com/rlbqvdavme