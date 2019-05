Las 10 mejores películas para disfrutar el Día de la Madre

Pocas cosas producen tanto efecto a nivel dramático en una película que una reacción emotiva entre una madre y un hijo. Ya se trate de una comedia, de un gran drama o incluso de una cinta de terror, el amor de una madre por su hijo puede estar ahí, bien reflejado. Una emoción a la que todo el mundo suele estar más susceptible este 5 de mayo. Por ello, ya sea para sentarse junto a la madre después de comer, para recordarla o incluso para darse cuenta que siempre las hay peores, en COPE te dejamos estas 10 opciones para pasar un domingo de sofá, palomitas y nostalgia materna.

El hijo de la novia (2001)

Juan José Campanella en estado puro. El director argentino tuvo una década dorada que culminó con “El secreto de sus ojos” y que había arrancado con “El mismo amor, la misma lluvia”. Aquí Ricardo Darín y Héctor Alterio se alían con Norma Aleandro para una hermosa cinta sobre el Alzheimer que consiguió una nominación al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa.

Psicosis (1960)

La madre de todas las madres. La de Norman Bates. Creada por Robert Bloch y adaptada a la gran pantalla por Alfred Hitchcock, es uno de los personajes más icónicos del cine de terror que consigue no hacer una sola aparición en pantalla y, aun así, darnos unos serios escalofríos. Capaz de llevar a su hijo a cometer los crímenes más horribles desde el más allá. Más terrorífica que Paloma Voorhes, la madre del famoso asesino en serie de Crystal Lake. Si no, que se lo pregunten a Marion Crane.

Forrest Gump (1994)

“No hay duda de que a tu madre le importa tu educación, hijo”. Una frase que dice mucho de la madre del protagonista de esta película. Robert Zemeckis cuenta una fábula que parodia la propia historia y los méritos de América y, a través de ella, se vislumbra un relato muy real sobre una madre que llega a donde muchos no llegarían por sus hijos. Le cuida y le lleva de la mano durante toda la historia contemporánea de Estados Unidos hasta el punto en el que no queda otra que su hijo responda: “Puede que no sea muy listo, pero sé lo que es el amor”. Por qué será.

Feliz Día de la Madre (2016)

No estamos ante la mejor película de la lista, pero estamos ante el festín, el empacho de festividad perfecto. Garry Marshall ya había sido el encargado de llevar a norteamérica el éxito británico de romance coral de “Love Actually” en formato de película coral de San Valentín, todo ello a rebosar de estrellas. Luego le llegó el turno a “Noche de Fin de Año”, y hace sólo 3 nos regaló este “Feliz Día de la Madre” con Julia Roberts, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston y Kate Hudson.

Incendies (2010)

Una historia de madres rara como ella sola, pero no por ello menos potente. Una madre en plena guerra del Líbano que busca desesperadamente a su hijo y, paralelamente y muchos años después, sus gemelos buscan respuestas de qué cambió a su madre en aquella búsqueda. Una historia de secretos, de giros de guion, descarnada y, para colmo, supone la primera gran obra maestra de uno de los mejores directores del momento, Denis Villeneuve.

Todo sobre mi madre (1999)

Para algunos la mejor película de Pedro Almodóvar, dedicada especialmente a las madres. Todo un homenaje que cuenta con la mejor Cecilia Roth y, probablemente, la mejor Penélope Cruz de la carrera del director. Y, por qué no decirlo, el gran papel de la carrera de Antonia San Juan antes de que “La que se avecina” la catapultara a la fama más absoluta de la televisión. El comienzo: la muerte de un hijo cuando tiene 17 años y la vuelta a Barcelona, la vuelta al principio.

Bambi (1942)

Poco hay que decir de este clásico de cine, dibujado durante la Segunda Guerra Mundial y que narraba la primera gran muerte trágica de una madre en la gran pantalla. Una muerte doblemente trágica, porque se trata de un cervatillo, incluso triplemente trágica porque es una cría. Un drama en toda regla, no solo materno-filial, sino con importancia paterna y de madurez.

Mamá (2013)

El bautismo de Andrés Muschietti como director de largometrajes de la mano de Guillermo del Toro a la producción, lo cual se nota de sobremanera, sobre todo en el último tramo de la película donde el cuento de terror se convierte en una tierna fábula sobre qué significa ser madre. El propio Muschietti escribe la película a partir de un cortometraje terrorífico que triunfó en todos los festivales hasta que llamó la atención del realizador mexicano, que consiguió a Jessica Chastain como protagonista.

Mommy (2014)

La gran película del precoz director francocanadiense (el segundo de esta lista) Xavier Dolan. Una distopía (o utopía) de un futuro cercano en el que el gobierno provee a los padres la facilidad para deshacerse de las “ovejas negras” y entregarlas al Estado para que se ocupen de ellos. Una película compleja, violenta y visualmente deliciosa. ¿Hasta dónde aguanta el amor de una madre? Una pregunta difícil para una película difícil.

El enemigo público (1931)

La rareza de la lista. Pero no por la película en sí, sino porque se trata de una epopeya de cine negro y mafias de ascenso y caída al uso. La historia mil veces contada, pero con un James Cagney sensacional, en un retrato del mafioso en el que la madre juega un papel más que fundamental. En una casa en la que una madre quiere a dos hijos por igual, uno de ellos es la oveja descarriada, y otro es el chico de bien. Y no importa cuánto se descarríen o cuánto se odien.