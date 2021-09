La historia de una madre que se enfrentó a las incitaciones a abortar: "Pude comprobar que Dios sorprende"

María Esther supo que se encontraba embarazada en octubre de 2020. Aunque su alegría era desbordante, pronto se presentó un desafío al saber que su hijo llegaba con problemas y podría no sobrevivir. En el contexto de la pandemia de la covid-19 y con la propuesta constante de abortar por parte de los médicos, Esther y Mau, su marido, decidieron seguir adelante y hacer lo posible para que el pequeño naciera.

Perteneciente al Camino Neocatecumenal, Esther "ya había aceptado la voluntad de Dios, que interpretaba que era tener solamente a nuestra hija Valentina", aunque su deseo era tener más hijos. Sin embargo, finalmente llegó la feliz noticia de que se encontraba embarazada, lo cual les supuso una gran alegría. Sin embargo, durante la semana 14 le notificaron que el niño sufría un grave peligro de muerte: "Un terrible momento que viví sola, pues por el protocolo covid, a mi marido no le dejaron entrar".

A más dificultades, mayor perseverancia

Dos semanas después, el pequeño se había recuperado, aunque los médicos le aseguraron "que el embarazo no llegaría a buen término, que si seguíamos tendríamos grandes sufrimientos y que nuestro hijo sería un niño enfermo. En ese momento, me propusieron abortar". No obstante, María Esther decidió continuar y dar a luz al pequeño.

A pesar de las mejorías que experimentaba, el niño comenzó a sufrir otras dificultades, lo que llevó a María Esther a ser ingresada en el hospital durante dos meses y medio. La experiencia de la nueva madre durante este tiempo fue de vivir realmente "el calvario de Jesucristo, uniéndome a Él. De repente cobró sentido el sufrimiento, y pude comprobar que Dios sorprende".

En otra ocasión, los médicos advirtieron a la madre de que el bebé podía llegar con daños cerebrales severos, lo que fue para el matrimonio un momento de enorme sufrimiento y tensión. Afortunadamente, tras hacerle una resonancia comprobaron que el bebé se encontraba sano y que se desarrollaba correctamente.

Finalmente, tras varios meses de lucha, el 'niño milagro' -como lo llamaban los médicos del hospital- nació el pasado 13 de mayo, una fecha muy especial para María Esther, que explica que su bebé nació "arropado bajo el manto de Nuestra Señora de Fátima".