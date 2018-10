 Gil Tamayo, sobre el enterramiento de Franco: "Los muertos no tienen carné político"

El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, ha subrayado hoy que no tienen competencias sobre el destino de los restos del dictador Francisco Franco. Tras la celebración de la Comisión Permanente, Gil Tamayo ha afirmado que la Iglesia "no puede negar a un cristiano" el enterramiento, ya que "los muertos no tienen carné político".

En la rueda de prensa posterior, se le ha preguntado por los deseos de la familia Franco de enterrar los restos del dictador en la cripta de la catedral de la Almudena de Madrid, una vez sea exhumado del Valle de los Caídos. Ante esa cuestión, ha defendido que "los muertos no tienen carné político" y que la Iglesia se encarga de "pedir por los difuntos", pero no tiene "un tribunal".

Ha explicado que en la catedral de la Almudena hay una cripta de enterramiento, como en otras parroquias, en las que existe la posibilidad de que reposen los restos de Franco.

"La Iglesia no puede negarle a un cristiano (el enterramiento) si así está establecido en los cementerios de las Iglesias, y si tiene un derecho adquirido la familia, la Iglesia no puede oponerse", ha afirmado.

En cualquier caso, ha insistido en que la CEE no tiene competencias, "ni ningún departamento de defunciones", sino que lo único que hace es elaborar los rituales litúrgicos para las exequias y los enterramientos.

Gil Tamayo ha recordado que la catedral de la Almudena pertenece a la diócesis de Madrid. Su arzobispo, el Cardenal Carlos Osoro, ha explicado ya que se trata de una decisión de la familia. Osoro ha pedido igualmente concordia, entendimiento y diálogo entre el Gobierno y la familia Franco.

Ha defendido que la CEE se ha movido siempre en clave de despolitización. "Lo que favoreceremos siempre es la concordia en el sentido cristiano de cohesión social", ha aseverado.