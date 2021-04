El comentario que explicaría el favoritismo de Dávila sobre Pablo Díaz en 'Pasapalabra': "Les ha salido mal"

Pablo Díaz ha vuelto a demostrar este viernes que es el rey de ‘Pasapalabra’.Pese a quedarse lejos del bote con 22 aciertos, un fallo y dos palabras sin contestar, lo cierto es que se muestra muy cómodo en la prueba final. Si bien es cierto que Javier Dávila le pone empeño y demuestra tener un gran conocimiento del lenguaje y del diccionario de la RAE, no está resultando suficiente para poner en aprietos al joven tinerfeño.

En el programa de este lunes, 19 de abril, Dávila tendrá que regresar a la temida ‘silla azul’ y superar la prueba inicial si quiere seguir aspirando al bote del espacio que presenta el sevillano Roberto Leal, y que asciende ya a 1.510.000 euros. A juzgar por las promociones de Antena3, en los próximos días podría haber novedades al respecto, ya que tanto Javier como Pablo aparecen con todo el rosco completado excepto una letra. ¿Habrá llegado la hora de alguno de los dos?

Los problemas de Javier Dávila para superar a Pablo Díaz

Mientras tanto, el violinista sigue sumando participaciones en ‘Pasapalabra’. Nada menos que 206 roscos a sus espaldas. En la edición de este viernes, 16 de abril, tanto Dávila como Díaz se quedaron lejos del objetivo. Javier no pudo superar los 21 aciertos, al tiempo que cometió cuatro errores que le impidieron ganar el programa. No empezó nada mal, ya que como suele suceder, acumuló ventaja respecto a su rival. Dos de los aciertos eran términos muy ligados al cristianismo.

Concretamente en las letras B y en la I. En la primera, Roberto Leal buscaba respuesta al “Conjunto de Escrituras Sagradas formadas por el Antiguo y el Nuevo Testamento”. Javier no dudó en ningún momento en pronunciar ‘La Biblia’. En la I por su parte, la pregunta era “cierta gomorresina que despide aroma al arder y se quema en las ceremonias religiosas”. En este caso la respuesta es el incienso, tan propia de épocas del año como la Semana Santa.

Por su parte Pablo no tuvo problemas en acertar la letra C, “recibir la Sagrada Comunión”, cuya respuesta es ‘Comulgar’. Pero si no logró el rosco fue, entre otros motivos, por no saber responder al “postre típico del día del Corpus en Ecuador, compuesto de almíbar, especias y esencias con agua y trozos de piña”. Tras ‘pasar palabra’ en varias ocasiones, finalmente no dio ninguna respuesta. El postre que se busca era ‘Rosero’.

Las teorías que manejan las redes sociales sobre los concursantes

Y mientras, tanto, los usuarios en las redes sociales no dejan posicionarse a favor de uno u otro concursante. ‘Pasapalabra’, a través de su cuenta oficial de Twitter, ha retado a los usuarios a resolver las preguntas falladas por Pablo y Javier en el rosco.

En los comentarios a la pregunta, parece que los espectadores se posicionan a favor de Pablo, bajo el argumento de que sus preguntas suelen ser de mayor dificultad que las de su contrincante. Para gustos, colores.

Los comentarios en Twitter dejan ver algunas teorías: "A Pablo le buscan un rival del nivel de Javier incluso beneficiándolo en las respuestas y en la silla azul" comenta uno de ellos. Mientras tanto, otros usuarios reclaman un nuevo formato o dinámica en 'Pasapalabra' una vez que Pablo Díaz se haga con el bote, para que de esta manera haya más emoción en las pruebas.

