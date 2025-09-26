La presencia de los laicos en la vida pública o el papel de los eméritos, entre los asuntos que abordarán los obispos en la Comisión Permanente

Los obispos se reúnen en Comisión Permanente la próxima semana, el 30 y 1 de octubre en la sede de la Conferencia Episcopal Española, en la que abordarán cuestiones como las Líneas Pastorales del episcopado para el cuatrienio 2026-2030. Entre los puntos del día también destacan las propuestas para la aplicación de la sinodalidad en las diócesis o analizar el informe sobre el papel y el servicio que pueden realizar los obispos eméritos.

La Comisión Permanente dedicará un tiempo a los documentos y proyectos en los que están trabajando las Comisiones Episcopales y otros órganos del episcopado.

En este sentido, la Subcomisión Episcopal para las Relaciones interconfesionales y el Diálogo interreligioso va a presentar la Declaración sobre el 1700 aniversario del Concilio de Nicea.

Por su parte la Comisión para los Laicos, Familia y Vida presentarán una propuesta sobre la presencia de los laicos en la vida pública.

Otro punto será la propuesta de creación de la Universidad de Verano de la Conferencia Epìscopal que impulsa la Comisión para las Comunicaciones Sociales.

La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura va a informar sobre la resolución de la 1º convocatoria de ayudas a las diócesis en su misión educativa con los colegios diocesanos.