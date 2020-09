El Papa se une con un videomensaje a la peregrinación al Santuario de la Virgen de Luján

El Papa Francisco se unió a la 40 edición de la peregrinación - que este años será virtual - a la Virgen de Luján, en la ciudad neuquina de Centenario, mediante un videomensaje en el que destacó el lema: "Madre abrázanos, queremos seguir caminando".

El Papa aseguró que "a veces el camino se hace difícil, y no sólo a veces, ordinariamente puede ser difícil. Y en estos momentos de la pandemia y de tanta amenaza a la salud, tanto miedo, tantas necesidades, es más difícil", y agregó: "Por eso necesitamos que la Madre nos abrace, nos junte".

El pontífice recordó cuál es el papel de una madre: "Una mujer me dijo que uno de los trabajos de una madre, es el de juntar a los hijos. Y a otra le escuché decir, cuando le preguntaron cuál de sus hijos era el mejor, el preferido, ella respondió: ‘tengo cinco dedos en la mano, si me pinchan uno me duele lo mismo que si me pinchan otro. Todos son distintos, pero todos son iguales'".

La oración del Santo Padre

"Eso es la Virgen con nosotros. Somos todos distintos pero ella es Madre y nos abraza», aseguró, y añadió: «Por eso le pedimos: ‘Madre abrázanos, queremos seguir caminando". "Los acompaño desde acá, me uno a la peregrinación, rezo por ustedes y por favor no se olviden de rezar por mí. Les doy la bendición. El Señor los bendiga y la Virgen los cuide. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo" concluyó el Santo Padre.

Peregrinación virtual

Debido a las medidas sanitarias por la pandemia de la covid-19 este año la tradicional peregrinación de los fieles a Luján no podrá tener lugar de la forma habitual. el evento se llevará a cabo en modo virtual y será transmitido en directo por internet desde las desde las 6 de la mañana del próximo sábado y hasta la medianoche.