COPE
Podcasts
Santoral
Santoral

SANTORAL

San Úrbez

Comentado por Jesús Luis Sacristán

San Úrbez
00:00
Descargar

Jesús Luis Sacristán

Madrid - Publicado el

1 min lectura0:48 min escucha

Descargar

 La Paz de Dios en el Pesebre ha ayudado a muchos Santos a sentir ese silencio para adorar al Señor cada día en una vida de ermitaño. Hoy celebramos a San Úrbez, imbuido del silencio y la Paz del Cielo. También llamado Urbicio su vida transcurre entre los siglos VII y VIII. 

Aunque nació en la zona francesa de los Pirineos, pronto se trasladó a la parte de Huesca en el lado español pirenaico. Su idea era ser contemplativo y ganarse el pan con el sudor de su frente. De hecho, fue pastor y monje contemplativo que se estableció en esa parte concreta de aquellas tierras aragonesas. 

Todos se admiraban de su bondad porque acompañaba a los pastores, cuidaba de los animales y cultivaba la tierra. Estaba en las cuevas y grutas de Nocito, pero contra todo lo que pensaban algunos no estaba aislado del ser humano porque las gentes mantenían un buen trato con él.

Ante las enfermedades y epidemias no perdía la calma sino que aconsejaba a las personas que sufrían para que lo llevasen con paciencia. Gracias a él muchos pueblos encontraron esperanza en tiempos muy difíciles poniendo el rostro sereno y el ánimo alegre. 

Siempre vivió en cuevas y la gente que sabía dónde estaba le buscaba y les acogía con toda dulzura. San Úrbez muere en aroma de Santidad. Y en todos caló su búsqueda de Dios y su Paz. Siempre daba testimonio del cuidado de la Naturaleza y de los animales, siglos antes de que apareciese en la vida de la iglesia San Francisco de Asís. También tuvo fama de hacer muchos milagros.  

Temas relacionados

nuestros programas

ECCLESIA ALVARO SAEZ

Ecclesia

Con Álvaro Sáez

Domingos a las 13:00h

Lo último

Visto en ABC

Tracking