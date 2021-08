El Papa Francisco retoma en septiembre sus viajes apostólicos con la visita a Budapest y Eslovaquia

Tras dos meses de reposo, el Papa Francisco volverá en septiembre con una agenda cargada de actos. El Santo Padre fue operado el pasado 4 de julio de una estenosis diverticular sintomática del colon y, tras haber progresado en su proceso de recuperación 10 días después de la operación, descansó algunos días en su residencia en el Vaticano y retomó las Audiencias Generales a principios de agosto.

El Papa Francisco seguirá con las tradicionales Audiencias Generales del miércoles que ya se celebran en el Aula Pablo VI y volverá a recibir los jefes de Estado extranjeros. Pero seguramente el evento que marcará este mes de septiembre que está a punto de comenzar será el viaje a Budapest y Eslovaquia que se celebrará del 12 al 15 de septiembre.

Con motivo de la Misa de Clausura del 52º Congreso Eucarístico Internacionalel Papa Francisco visitará Budapest, capital de Hungría, el 12 de septiembre, para luego dirigirse a Eslovaquia, en donde visitará Bratislava, Košice, Prešov y Šaštin.

El Papa tendrá la oportunidad de hablar con el presidente Viktor Orbán en un encuentro con mucho significado. El Santo Padre se encontrará también con los representantes del Consejo Ecuménico de las Iglesias y con algunas comunidades hebreas de Hungría. A continuación, siempre en el Museo de Bellas Artes de Budapest, el Papa se encontrará con los representantes del Consejo Ecuménico de las Iglesias y de algunas comunidades hebreas de Hungría. A las 11:30, el mismo domingo, 12 de septiembre, el Papa presidirá la Santa Misa en la Plaza de los Héroes de Budapest.

