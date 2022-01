El Papa Francisco, dos años después del inicio de la pandemia: "Hemos perdido muchas oportunidades"

El Papa Francisco ha dirigido un mensaje a los participantes del evento que se ha organizado este miércoles en el Palacio de Letrán, titulado “Preparar el futuro: construir una economía regenerativa, inclusiva y sostenible”, promovido por la Comisión Vaticana Covid-19 del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y la Red Deloitte.

Francisco pide preparar el futuro, basándose en la mejor ciencia disponible, con el realismo del Evangelio y en solidaridad con los marginados. Y repite, una vez más: no saldremos igual de esta crisis.

