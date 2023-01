El Papa, en el Ángelus: Seguir a Jesús requiere el coraje de dejar aquello que nos impide "hacernos a la mar"

"Los discípulos que, en ellago de Galilea, lo dejan todo para seguir a Jesús, responden a una llamada muy directa: «Venid conmigo»". Así ha explicado el Papa Francisco durante el rezo del Ángelus de este 22 de enero como ellos "al instante,dejando las redes, le siguieron".

El Papa ha pedido que nos detengamos en esta escena: "Es el momento del encuentro decisivocon Jesús, el momento que recordarán durante toda su vida y que entra en el Evangelio. Desde entonces siguena Jesús, y para seguirlo, lo dejan todo.Dejar para seguir. Siempre es así con Jesús. Se puede comenzar de alguna manera a sentir su atracción,quizás gracias a otros. Luego el conocimiento puede ser más personal y encender una luz en el corazón".

El Evangelio "nos emociona"

De esta forma, Francisco ha invitado a compartir qué pasajes del Evangelio "nos emocionan". Pero anteso después llega el momento en que hay que dejarlo todo para seguirle, ha advertido el Santo Padre. por eso, nos avisa, "aquí ay quedecidir: ¿Dejo atrás algunas certezas y me embarco en una nueva aventura, o me quedo donde estoy? Es unmomento decisivo para todo cristiano, porque se juega el sentido de todo lo demás. Si no se encuentra lavalentía de ponerse en marcha, se corre el riesgo de quedarse como espectador de la propia existencia y vivirla fe a medias.Permanecer con Jesús, por lo tanto, requiere la valentía de dejar. ¿Dejar qué? Nuestros vicios y nuestrospecados, por supuesto, que son como anclas que nos sujetan a la orilla y nos impiden remar mar adentro. Perohay que dejar también lo que nos impide vivir plenamente, como los miedos, los cálculos egoístas, las garantíasde estar seguro viviendo una vida mediocre".

Dejar todo para seguirle

Por otro lado, además ha pedido que "renunciemos al tiempo que se pierde en tantascosas inútiles": "Qué hermoso es dejar todo esto para vivir, por ejemplo, el arduo pero gratificante riesgo delservicio, o dedicar tiempo a la oración para crecer en la amistad con el Señor".

El Papa ha puesto de ejemplo una familiajoven, "que deja una vida tranquila para abrirse a la impredecible y hermosa aventura de la maternidad y de lapaternidad; es un sacrificio, pero basta una mirada a los hijos para comprender que era justo dejar ciertos ritmosy comodidades".

También, ha hablado de ciertas profesiones, por ejemplo, a un médico o a un profesional de la salud que hanrenunciado a mucho tiempo libre para estudiar y prepararse, "y ahora hacen del bien dedicando muchas horasdel día y de la noche, muchas energías físicas y mentales a los enfermos. En fin, para realizar la vida hay queaceptar el reto de dejar. Y a ello nos invita hoy Jesús a cada uno de nosotros".