Francisco exhorta a "proseguir el camino de la conversión ecológica" de cara a la COP28

El Papa Francisco ha animado a "proseguir el camino de la conversión ecológica" y ha pedido rezar por la Conferencia Climática de Naciones Unidas de Dubái (COP28), en la que el pontífice participará el próximo mes de diciembre.

Francisco ha exhortado a crear un mundo más ecológico al recordar tras el rezo del Ángelus el segundo aniversario del Movimiento "Laudato Si", que busca aplicar la doctrina que el Pontífice indicó en su encíclica del mismo nombre sobre el Medio Ambiente en 2015.

"Agradezco a quienes se han sumado a esta iniciativa y animo a proseguir el camino de conversión ecológica", ha afirmado desde la ventana del Palacio Apostólico, tras el Ángelus.

Asimismo, el Papa ha pedido rezar por la celebración de la COP28 de Dubái, a la que él mismo acudirá el 1 de diciembre, “aceptando la invitación de Su Alteza el Jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presidente de los Emiratos Árabes Unidos”.

