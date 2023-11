El Papa reitera su llamamiento urgente a un alto al fuego en Tierra Santa: "¡Que paren las armas!"

Tras el rezo del Ángelus en una Plaza San Pedro llena de fieles, el Papa Francisco ha vuelto a enviar un contundente mensaje sobre lo que está ocurriendo en diversos países del mundo azotados por las guerras.

El primer pensamiento ha sido para Sudán que desde hace varios meses está viviendo “una guerra civil que no da señales de pararse y que está causando numerosas víctimas, millones de desplazados internos, refugiados en los países vecinos y una gravísima situación humanitaria”.

Francisco ha subrayado que está “cerca del sufrimiento del querido pueblo de Sudán” y ha hecho un llamamiento “de todo corazón a los líderes locales para que faciliten la entrada de la ayuda humanitaria y, con la contribución de la comunidad internacional, se trabaje para encontrar soluciones pacíficas”. El Papa ha pedido no olvidar “a estos hermanos que están sufriendo mucho”.

Una vez más, el Papa ha dirigido también su pensamiento a la “gravísima situación” en Israel y Palestina: “Estoy cerca de todos los que sufren, palestinos e israelís, les abrazo en este momento difícil y rezo mucho por ellos. ¡Que paren las armas, que nunca traerán paz! ¡Que el conflicto no se alargue! Basta, hermanos, ¡basta!”.

“La vida interior no se improvisa, no es una cuestión de un momento, de vez en cuando; hay que prepararla dedicando un poco de tiempo cada día, con constancia, como se hace con lo importante.

