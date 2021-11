Así fue como Patricia entregaba una histórica foto sobre inmigración al Papa Francisco: "Impresionante"

La famosa imagen 'El padre y el hijo' tomada por el prestigioso fotógrafo gallego Manuel Ferrol (1923-2003) en el Puerto de A Coruña, el 27 de noviembre de 1957, y que retrata la realidad de la emigración española, ha sido entregada al Papa Francisco tras la audiencia general de este miércoles por su hija, Patricia Ferrol.

La imagen se ha convertido con el paso de los años en un icono de la emigración por reflejar la verdadera realidad de las personas que emigran. En ella se ve a un padre y a un hijo llorando mientras sus familiares embarcan en el transatlántico 'Juan de Garay'.

En declaraciones a Aleluya, Patricia revela que el encuentro con el Santo Padre ha sido un momento “muy bonito e impresionante”. En todo momento la hija de Manuel Ferrol se ha mostrado tranquila.

“El Papa se acercó, me dio la mano, me saludó, yo también le saludé y le entregué la foto. La palabra que dijo fue 'impresionante', para luego volver a darme la mano. Le expliqué cual era la fotografía y me dio su bendición, me hizo entrega de un rosario y se quedó con la foto y una carta breve que le entregué para documentar la entrega”, explica con detalle Patricia.

El Pontífice estaba al tanto de que recibiría la histórica fotografía, ya que además durante la Audiencia General lucía ya desembalada: “Estuvo un tiempo mirando la foto. La prensa que estaba allí también fotografió la foto, y ha tenido un protagonismo importante”, relata.

video

Durante la conversación con Aleluya, Patricia Ferrol ha alabado la sensibilidad del Papa Francisco con el drama de la inmigración y las circunstancias personales que rodean a las personas que no tienen más remedio que abandonar su tierra de origen en busca de oportunidades, muchas veces jugándose la vida.

“En su familia también hubo aquella experiencia de inmigración. En la fotografía 'El padre y el hijo' se recoge la despedida de familiares que marchan a Buenos Aíres, y todo le resulta cercano al Papa. Aunque el Papa no hubiese tenido en su familia ningún tema como este, creo que su sensibilidad y su cuidado por las personas que emigran sería exactamente igual”, asegura Patricia.

Como no podía ser de otra manera, Manuel Ferrol ha estado muy presente en el encuentro entre el Papa y su hija. Patricia, no se ha deshecho en elogios hacia su progenitor, fallecido hace 18 años: “Es mi motivo de venir aquí, el motivo de mi vida. Es mi ángel, le adoro. Desde aquí espero que se dé cuenta de la importancia que ha tenido su trabajo, su obra, su profesión. Ha sido el mejor padre del mundo, Me siento muy orgullosa de ser su hija. Ha sido un impresionante profesional con una sensibilidad humana que ha hecho que su obra sea lo que es, una obra trascendente, humana y que captó las imágenes más desgarradoras de la vida, de la emigración y de las personas. Estoy segura que en algún momento, donde él esté, estará disfrutando del día de hoy”, ha indicado.

Preguntada por qué hubiera dicho Manuel Ferrol al Papa en un encuentro como el de este miércoles, 10 de noviembre, Patricia cree que no le hubiera dado ninguna importancia: “Nunca se dio importancia. Era muy campechano, una persona con poco marketing. Se hubieran entendido bien”, expresa con risa Patricia, imaginándose la escena.