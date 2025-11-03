La humildad de las Bienaventuranzas del Evangelio encuentran en este 3 de noviembre a un ejemplo de aplicación de ellas. Por eso hoy nos acercamos hasta un Santo muy popular en el calendario: San Martín de Porres. Nace en Lima (Perú) en 1579. Es hijo del español D. Juan de Porres oriundo de Burgos y la mulata panameña Ana Vázquez.

También tuvo otra hermana de nombre Juana. Fue bautizado en la misma Parroquia de la capital peruana que su paisana Santa Rosa de Lima. La madre fue la que se ocupó de él y su hermana. Desde pequeño tuvo un gran temor de Dios y quiso mucho a La Virgen. Por algún tiempo se fue con su padre de expedición.

Cuando Don Juan fue nombrado Gobernador de Panamá, Martín regresó a Lima, aprendiendo el oficio de barbero. Su fama de gran barbero emana de su amor a Cristo y a la Madre del Cielo. Un día entró un hombre con un dolor de muelas tan fuerte que maldecía.

Sin embargo el buen aprendiz le sacó la muela dolorida sin ningún apuro, de tal forma que ese hombre se fue bendiciendo a Dios. Él aseguraba a su maestro en el oficio que “Dios le había dado el don de llegar en amor hasta donde ese hombre no llegaba para completar así la caridad con los más necesitados.

Por su barbería pasaron también los Dominicos del Convento del Rosario, y en los que él entraría como un lego. Desde entonces el Convento se convirtió en un lugar donde reinaba la caridad. Dado los largos ratos que se pasaba limpiando le llamaron “Fray Escoba”. San Martín de Porres muere en el año 1639. El Papa San Juan XXIII canonizó a este Santo. Es Patrono de los barrenderos.