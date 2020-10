El Vaticano presenta el evento virtual 'Economía de Francisco' para el que se han inscrito 2000 jóvenes

El Vaticano ha presentado 'Economía de Francisco', un evento virtual para proponer un modelo financiero inclusivo y respetuoso con el ambiente, que se celebrará de forma virtual del 19 al 21 de noviembre y pondrá sobre la mesa varios temas como la relación entre agricultura y justicia, el uso de la energía y la pobreza, las finanzas sostenibles y las emisiones de CO2 o el papel de la mujer en la economía.

Está previsto que participen relatores de fama internacional como el premio Nobel Muhammad Yunus, así como reputados economistas y expertos como Kate Raworth, Jeffrey Sachs, Vandana Shiva, Stefano Zamagni, Mauro Magatti, Juan Camilo Cardenas, Jennifer Nedelsky o Cécile Renouard.

2000 inscripciones y 12 conexiones virtuales con 115 países distintos

El encuentro internacional iba a desarrollarse en presencia en marzo en la ciudad italiana de Asís con la participación de más de 1.300 personas de 115 países distintos, pero las disposiciones sanitarias por la pandemia obligaron a cancelarlo. Hasta el momento hay "2.000 inscripciones" y al menos "12 conexiones virtuales" con 115 países distintos, según ha informado el director de la oficina de prensa del Convento de Asís, Enzo Fortunato. Además, ha especificado que está previsto que el Papa participe con un vídeo-mensaje.

El profesor de Economía Política en la Universidad María Santísima Asunta de Roma, Luigino Bruni, que también es el responsable científico de 'La economía de Francisco', ha remarcado que "no es suficiente" la puesta en marcha de una "economía verde" para implantar la verdadera 'economía de Francisco'. Para ello, es necesario --según ha detallado-- "incluir a los pobres, dar protagonismo a los jóvenes y cultivar la vida interior". "Hoy hay una economía verde que no tiene ningún interés ni presta atención a los pobres y las desigualdades. La economía de Francisco no puede ser solo ecológica", ha incidido.

La construcción de un "capital espiritual global"

Así, ha manifestado que el grito de la Tierra y el grito de los pobres es el "mismo grito" como recuerda 'Laudato Si' y también 'Fratelli tutti'. "Una fraternidad con la tierra che no incluya la fraternidad hacia los últimos y más vulnerables no es completa", ha asegurado. Para Fortunato, la economía de Francisco pasa por la construcción de un "capital espiritual global".

Del mismo modo se ha expresado la encargada de los aspectos económicos de la comisión covid-19 instaurada por el Santo Padre, la Hermana Alessandra Smerilli, que ha destacado que en un mundo "enfermo de pensamientos a corto plazo y poca visión de futuro" dar voz a los jóvenes significa comenzar a "construir puentes hacia el futuro".

Hasta ahora han participado más de 100 jóvenes de varios países como Brasil, Argentina, Nigeria, España, Camerún, que han organizado 27 seminarios online. Smerilli ha destacado que uno de los temas más preeminentes en las conferencias virtuales ha sido la necesidad de "revaloración el sistema de asistencia en la sociedad y en la economía" convirtiéndolo en una "llave" para modelar el futuro. Asimismo, también ha puesto en evidencia la necesidad de una mayor participación de las mujeres para lograr un sistema financiero mundial más inclusivo.